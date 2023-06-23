Нужен запрет программ и приложений: какие ограничения для РФ способны повлиять на ход войны

Послы Европейского Союза согласовали одиннадцатый пакет санкций против Российской Федерации. Ожидается, что в пакете будут содержаться ограничения в отношении энергетического сектора страны-агрессора, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

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Послы государств-членов ЕС согласовали 11-й пакет санкций против Российской Федерации. Новые ограничения, в частности, будут направлены на противодействие обхода предыдущих пакетов санкций, а также должны нанести еще больший удар по нефтяным доходам агрессора. Фокус опросил экспертов, как новые ограничения повлияют на возможность врага продолжать кровавую войну в Украине.

Запрет транзита: ЕС планирует перекрыть России лазейки для обхода санкций

Евросообщество в 11-м пакете нацелено ограничить транзит по территории России товаров, которые считаются подсанкционными.

"РФ открывала свои филиалы в странах, которые имеют с ней общую границу, и доставка товаров происходила через ее территорию. Формально товары шли не в Россию, а в другие страны, де-факто — их выгружали в России, а поскольку фирмы были созданы РФ, то они отчитывались, что товар получен. Если запрет транзита будет введен, будет очень хорошо", — говорит главный консультант внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Кроме того, продолжает Иван Ус, из заявлений президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен следует, что Европа будет пристальнее следить за экспортом подсанкционных товаров. Если окажется, что в отдельные страны он вырос существенно, чего раньше не было, — экспорт таких товаров в конкретную страну будет приостановлен.

Нефть под запретом: как эмбарго на транзит по нефтепроводу "Дружба" повлияет на РФ

ЕС планирует расширить эмбарго на транзит нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба". По мнению эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, это решение — лишь формальное закрепление того, что уже произошло.

В новом пакете санкций содержится эмбарго на транзит нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" Фото: ТАСС

"Польша и Германия, точнее, предприятия, которые расположены вдоль этой ветки, уже диверсифицировали источники поставок в этом году, отказавшись от российского сырья", — говорит он.

По мнению экономиста Виталия Шапрана,запрет транзита российской нефти по этой ветке "Дружбы" и является самым мощным ударом по РФ в 11-м пакете. Он коснется и другого недружественного соседа Украины.

"Между руководством Белоруссии и россиянами уже даже произошел конфликт, поскольку белорусы стремились существенно повысить плату за транзит и закрыть дыры в белорусском бюджете. После запрета Беларусь вообще ничего не получит, а россиянам придется искать новых покупателей на нефть где-то на востоке, при том, что направление экспорта в КНР у них уже перегружено. Убытки получают обе страны", — пояснил Виталий Шапран.

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По мнению Шапрана, доходы страны-агрессора от нефтяной отрасли после ограничения на поставки по нефтепроводу "Дружба" еще больше упадут.

"Именно из-за снижения нефтегазовых доходов в системе государственных финансов россиян начался бюджетный кризис ликвидности. Внеплановый дефицит сводного бюджета РФ — 3 трлн рублей — сопровождался всплеском их заимствований Минфина, но на последних трех аукционах даже российские государственные банки отказывались покупать обязательства российского правительства в ожидании повышения учетной ставки Центрального банка. В перспективе кризис ликвидности в системе государственных финансов россиян может быть расширен из-за падения цен на нефть URALS", — комментирует экономист.

Show must go on: какие еще ограничения нужны, чтобы повлиять на РФ

Главная идея санкционных пакетов — постоянно создавать проблемы для России, говорит Иван Ус. По его мнению, одним из следующих шагов должно быть ограничение на использование страной-агрессором ведущего программного обеспечения.

Американские компании должны прекратить техобслуживание в России, считает эксперт Фото: Flickr

"Все компьютеры, гаджеты, которые работают в РФ, так или иначе используют американские программы — Microsoft, Apple, Google. Надо принять решение, что американские компании прекращают технологическое обслуживание этих программ. То есть фактически в один момент очень много компьютеров, гаджетов, которые используют американские платформы, не будут работать. Это будет очень мощный удар. Хотя пока наши партнеры к этому психологически не готовы", — отметил эксперт.

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Кроме того, необходимо снижение потолка цен на нефть из РФ, перевозимую морем. Сейчас он составляет 60 долларов за баррель. Такие ограничения уже доказали свою эффективность, считает Иван Ус.

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"Частично это привело к тому, что Россия продавала почти те же объемы нефти, что раньше, но получала гораздо меньше денег. За четыре месяца доходы от нефтегазового сектора России, по сравнению с предыдущим годом, снизились на 52%. Профицитная страна превратилась в дефицитную. При этом, если они планировали на 2023-й год дефицит 2,9 трлн руб, то уже в апреле было 3,4 трлн руб. Это произошло, в том числе из-за того, что есть ограничение цен на нефть", — пояснил он.

Напомним, послы Европейского Союза достигли политической договоренности относительно 11-го пакета санкций. Как отметила Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, это нанесет еще один удар по военной машине России.

Также Фокус писал, что Великобритания внесла в законодательство изменения, которые позволят ей продлить санкции против России, пока Российская Федерация не выплатит полную компенсацию Украине. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назвал это сигналом о намерении Лондона обеспечить справедливое возмещение ущерба, нанесенного войной, и поддержать процесс восстановления Украины.