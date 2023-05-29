Польша ввела новые санкции против Беларуси: кто попал под ограничения

По словам бывшего посла Беларуси в Польше, это решение важно потому, что Польша подает пример другим странам и ЕС, который уже год не может определиться с пакетом санкций против Беларуси.

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Польша ввела санкции против беларусских депутатов бизнесменов, чиновников и спортсменов, которые так или иначе были связаны с РФ. Соответсвующий документ появился на сайте Министерства внутренних дел Польши в понедельник, 29 мая.

Всего под ограничения попали 365 физических лиц, которые связанны с окружением лидера РБ Александра Лукашенко. Санкции также коснутся 20 организаций и 16 предпринимателей, связанных в основном с российским капиталом.

Новые санкции против Беларуси: кто попал под ограничения

Правительство Польши наложило санкции на 365 граждан Беларуси, а также заморозило активы 20 фирм и 16 человек, связанных с финансовым сектором РФ, сообщили в МВД республики.

Среди них 16 физических лиц — 15 граждан Российской Федерации и 1 белорус.

В список входят 159 белорусских парламентариев, которые ранее в нем не фигурировали. Остальные уже были внесены в список. Таким образом, теперь все парламентарии Беларуси находятся под польскими санкциями.

Также под санкции попали 76 судей, 7 прокуроров, 32 чиновника, представляющих региональную администрацию, 28 сотрудников силовых структур. 23 фигуранта списка — представители белорусских СМИ, 24 — спортсмены, 8 — деятели культуры и науки.

Почему санкции Польши против Беларуси важны

Бывший посол Беларуси в Польше Павел Латушко считает, что санкции — очень сильный сигнал режиму диктатора, что он понесет ответственность за преступления, совершенные против белорусских граждан и представителей польского меньшинства, проживающих в Беларуси.

По мнению дипломата, крайне важно, что в этот список попали представители так называемого парламента — депутаты, которые сегодня принимают все репрессивные законы.

Он отметил, что санкции также будут применены к прокурорам, так называемым судьям, которые являются инструментами в осуществлении репрессий в Беларуси.

Санкции Польши против РБ: что этому предшествовало

Как написал на своей официальной странице в Твиттере глава МВД Польши Мариуш Каминский, введение новых санкций связано с сохранением в силе приговора гражданину Белоруссии польского происхождения, журналисту телеканала Polonia Андрею Почобуту. Его приговорили к восьми годам заключения по обвинению в призывах к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Напомним, 29 мая стало известно, что Верховная Рада одобрила введение санкций против Ирана. Ограничения продлятся 50 лет и включают полный запрет на торговые операции с Тегераном, прекращение транзита ресурсов, запрет на полеты и транспортировку на территории Украины.

А 27 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 51 гражданина РФ. В числе юридических лиц, попавших под ограничения — АО "Железнодорожная торговая компания", ООО "Инновационные технологии масел", ООО "Оборонрегистр и другие.