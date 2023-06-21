Посли Євросоюзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії: що він передбачає

У Європейській комісії вважають, що це дозволить посилити боротьбу з обходом санкцій та заблокувати можливість отримання товарів, які підлягають обмеженням.

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Посли Європейського Союзу погодили новий одинадцятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це 21 червня повідомило шведське головування у Раді ЄС у Twitter.

"Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та індивідуальним лістингам", — сказано у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії привітала ініціативу. У Twitter вона зазначила, що це завдасть ще одного удару по військовій машині Росії. З її слів, відбудеться посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль".

"Я вітаю політичну домовленість щодо нашого 11-го пакету санкцій", – висловилася європейська чиновниця.

З її слів, новий інструмент дозолить посилити боротьбу з обходом санкцій. Це не дозволить Росії отримати у свої руки товари, які підпадають під санкції.

Нагадаємо, 20 червня у Європейському статистичному агентстві повідомили, що після запровадження західних санкцій російський експорт нафти почав швидко втрачати свій потенціал на європейському ринку. Імпорт сирої нафти й нафтопродуктів із РФ в Євросоюз у березні 2023 року обвалився на 90% порівняно із середньомісячним показником за три попередні роки. Показники загального обсягу імпорту нафти з РФ в європейські країни не скоротився до нульового рівня завдяки тому, що обмеження мають винятки, які дозволяють обмежений імпорт нафти за певних умов.

Також у понеділок, 19 червня, Велика Британія внесла до законодавства зміни, які дозволять їй продовжити санкції проти Росії, допоки Російська Федерація не виплатить повну компенсацію Україні. Запровадження закону про збереження санкцій до отримання компенсації є ясним сигналом про намір Великобританії забезпечити справедливе відшкодування збитків, завданих війною, та підтримати процес відновлення України.