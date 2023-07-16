Зернова угода: останнє судно залишило порт Одеси, – Reuters (фото)

Корабель Tq Samsun міг бути останнім судном, яке курсує в межах Чорноморської зернової ініціативи, дія якої завершується в понеділок. За інформацією ООН, на його борту кукурудза та ріпак, а прямує рейс до Нідерландів.

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Останнє судно, яке йшло в межах укладеної за посередництва ООН угоди, яка дозволяє безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, вийшло з Одеського порту вранці в неділю. Про це повідомило 16 липня Reuters.

Представники Росії не погоджувалися реєструвати нові кораблі з 27 червня. Термін дії зернової угоди закінчується в понеділок. Це відбудеться, якщо Москва не погодиться її пролонгувати.

Маршрут судна Tq Samsun Фото: marinetraffic

Корабель, як свідчать дані MarineTraffic, курсує під прапором Туреччини. Його назва — Tq Samsun. Українські офіційні особи не коментували, чи пішло судно під турецьким стягом із Одеського порту.

Танкер Tq Samsun залишає порт Одеси 16 липня Фото: Reuters

Речник Організації Об'єднаних Націй заявив у п'ятницю, що генеральний секретар Антоніу Гутерреш очікує відповіді від Володимира Путіна, президента Росії, щодо пропозиції стосовно реалізації ініціативи. Очільник Кремля сказав президенту Південної Африки Сирілу Рамафосі під час телефонної розмови в суботу, 15 липня, що не виконані наразі зобов’язання щодо усунення перешкод для російського експорту продовольства й добрив.

За інформацією ООН, судно транспортує понад 23 тисячі тонн кукурудзи та понад 15 тисяч тонн ріпаку. Рейс Tq Samsun прямує до Нідерландів.

Зернова угода між Україною та РФ за посередництва ООН і Туреччини

Росія неодноразово погрожувала вийти з угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Попередньо її продовжили на два місяці.

Ініціатива передбачає транспортування зерна та харчових продуктів із українських портів. Угода також відома як Чорноморська зернова ініціатива. Документи, які були підписані, регулюють дотримання норм безпечного судноплавства для експорту зерна та супутніх продуктів харчування. Також це стосується й добрив, включно з аміаком, який транспортується з українських портів Одеси, Чорноморська та Южного. Кораблі, згідно з домовленостями, проходять по Чорному морю а спеціально створених коридорах. Відповідні локації розміновані. Усі торгові судна зобов'язані дотримуватися норм угоди й заходити до Туреччини для огляду.

Нагадаємо, у квітні Україна закликала міжнародну спільноту тиснути на РФ, оскільки реалізація опинилася в небезпеці. Генсек ООН відправив керівнику Кремля листа, де попросив посприяти продовженню зернових угод. В Україні вважають, що це можливо лише за міжнародного тиску на Росію. Попри негативну позицію Москви, Київ оголосив, що й надалі доставлятиме зернові вантажі до місця призначення, розв'язуючи проблему глобального продовольчого постачання.