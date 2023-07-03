Усе заради зерна: в ЄС хочуть послабити санкції проти РФ і продовжити "зернову угоду", — FT

Прихильники збереження домовленостей у рамках "зернової ініціативи" вважають, що послабити санкції проти Росії — це "найменш гірший" варіант для збереження експорту зерна.

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У Європейському Союзі вивчають пропозицію Росії дозволити підсанкційному "Россельхозбанку" створити "дочку", яка зможе користуватися міжнародною системою переказів SWIFT, щоб оплачувати зерновий експорт. Про це повідомляє газета Financial Times.

За попередніми даними, Росія запропонувала такий план під час переговорів за посередництва ООН. За словами джерел видання, цю пропозицію було сприйнято як "найменш гіршу" для продовження зернової угоди. Наразі в ЄС оцінюють, наскільки вона законна і чи можна її взагалі здійснити.

"Нова організація отримає дозвіл використовувати глобальну систему обміну фінансовими повідомленнями SWIFT, яка була закрита для найбільших російських банків", — ідеться в повідомленні.

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що в ЄС сумніваються, чи варто погоджуватися на пропозицію Москви. Зазначається, що "Россельхозбанк" перебуватиме під санкціями до закінчення повномасштабної війни в Україні. Що стосується зернової ініціативи ООН, то вона має виконуватися без додаткових умов

Нагадаємо, 13 червня Володимир Путін заявив, що РФ бере участь у "зерновій угоді" не заради України, а заради дружніх країн Африки та Латинської Америки.

"Зерно має йти насамперед у найбідніші країни світу. Росію у випадку із зерновою угодою вкотре обдурили. Для експорту російського зерна не зроблено нічого", — сказав він.

Найбідніші країни світу отримуватимуть зерно з Москви безплатно, пообіцяв президент. Також РФ роздумує вийти із "зернової угоди", оскільки ЗСУ "запускають із кораблів безпілотники".

На думку глави російської держави, лише 3,5% українського зерна пішло в найбідніші країни світу, а понад 40% отримують країни Євросоюзу.

До слова, 9 червня повідомлялося, що британська розвідка назвала, за яких умов РФ може піти на продовження зернової угоди. Російські окупанти вимагатимуть відновлення аміакопроводу в Одесу, оскільки нещодавно його було обстріляно.

"Зернову угоду" було продовжено вкотре 17 травня, її умови діятимуть два місяці.