"Фактично зупинено": РФ не продовжувала "зернову угоду", — Пєсков

За словами прессекретаря президента РФ, частину чорноморських домовленостей так і не було виконано, але рішення Кремля нібито не пов'язане з атакою на Кримський міст.

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У Російській Федерації в день вибуху на Кримському мосту заявили про припинення дії "зернової угоди". Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передає видання "РИА-Новости" 17 липня.

За його словами, у Кремлі не будуть продовжувати угоду, термін дії якої сьогодні завершився, і вона фактично виявилася зупинена.

"Фактично чорноморські домовленості припинили свою дію сьогодні. Як сказав уже раніше президент Російської Федерації, закінчується термін 17 липня. На жаль, частина, що стосується Росії, цих чорноморських домовленостей не виконана досі", — відповів Дмитро Пєсков.

При цьому, в Російській Федерації готові повернутися до обговорення питання "зернової угоди", щойно домовленості нібито будуть виконані. Окремо порушено тему вибухів на Кримському мосту. Журналісти поцікавилися, чи вплинула ця ситуація на позицію Кремля, на що Дмитро Пєсков відповів негативно.

"Ні. Ні. Це не пов'язані абсолютно події. Ви знаєте, що ще до цієї терористичної атаки власне позиція була заявлена президентом Путіним", — ідеться в повідомленні.

Також росЗМІ зазначили, що ООН у Стамбулі отримала повідомлення російської сторони про припинення дії угоди, але офіційної реакції з того боку ще не було. Представники України також не коментували рішення Кремля.

Нагадаємо, 17 липня повідомлялося, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв після атаки на Кримський міст закликав боротися з "терористами". За його словами, настав час використовувати мову сили з негуманними методами, адже санкції та залякування не працюють.