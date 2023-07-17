"Фактически остановлено": РФ не продлевала "зерновое соглашение", — Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ, часть черноморских договоренностей так и не были выполнены, но решение Кремля якобы не связано с атакой на Крымский мост.

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В Российской Федерации в день взрыва на Крымском мосту заявили о прекращении действия "зернового соглашения". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает издание "РИА-Новости" 17 июля.

По его словам, в Кремле не будут продлевать сделку, срок действия которой сегодня завершился и она фактически оказалась остановлена.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор", — ответил Дмитрий Песков.

При этом, в Российской Федерации готовы вернуться к обсуждению вопроса "зернового соглашения", как только договоренности якобы будут выполнены. Отдельно затронута тема взрывов на Крымском мосту. Журналисты поинтересовались, повлияла ли эта ситуация на позицию Кремля, на что Дмитрий Песков ответил негативно.

"Нет. Нет. Это не связанные абсолютно события. Вы знаете, что еще до этой террористической атаки собственно позиция была заявлена президентом Путиным", — говорится в сообщении.

Также росСМИ отметили, что ООН в Стамбуле получила извещение российской стороны о прекращении действия сделки, но официальной реакции с той стороны еще не было. Представители Украины также не комментировали решение Кремля.

Напомним, 17 июля сообщалось, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев после атаки на Крымский мост призвал бороться с "террористами". По его словам, пришло время использовать язык силы с негуманными методами, ведь санкции и запугивания не работают.