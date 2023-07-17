"Взрывать их дома": Медведев после атаки на Крымский мост призвал бороться с "террористами"

По словам бывшего российского президента, никакие международные санкции и запугивания не помогут решить проблему, поэтому он желает использовать язык силы с негуманными методами.

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Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и экс-президент Дмитрий Медведев отреагировал на новые взрывы на Крымском мосту. Об этом он написал в своем Telegram-канале 17 июля.

По его словам, российский и мировой опыты якобы показывают, что в террористами нельзя и невозможно бороться при помощи международных санкций или запугиваний.

Дмитрий Медведев считает, что в таких случаях единственный выход — язык силы, который предусматривает персональные и совершенно негуманные методы.

"Поэтому надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований", — говорится в сообщении.

Бывший российский президент убежден, что виновных нужно искать в любом случае, где бы они не прятались, хоть это и якобы сложно.

Примечательно, что ровно год назад, 17 июля 2022 года, Дмитрий Медведев обещал Украине устроить судный день, если по Крымскому полуострову будут наноситься удары. По его словам, последствия должны были быть неотвратимыми и тяжелыми.

"Если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", — говорится в сообщении.

Также отреагировал на ЧП на Крымском мосту пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремлю якобы известно, кто стоит за атакой и будет проведено расследование.

"Если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение целей войны", — считает он.

Взрывы на Крымском мосту: подробности

Напомним, 17 июля посреди ночи на Крымском мосту прозвучали громкие взрывы, в связи с чем экстренно пришлось перекрыть движение. В результате атаки погибло двое людей — супружеская пара из Белгородской области. Вместе с ними была 14-летняя дочь, которая получила травму голову.

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) после этого заявили об открытии уголовного дела по статье "Теракт" и обвинили в этом украинскую сторону.