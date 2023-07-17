У РФ заявили про припинення "зернової угоди": з'явилася реакція ЄС і Ердогана

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала вихід Росії з угоди "цинічним кроком", а президент Туреччини назвав зернову угоду такою, що вже увійшла в історію як "дипломатичний успіх".

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У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації підтвердили припинення дії "зернової угоди" з 18 липня. Про це пише російське видання "Интерфакс" 17 липня.

Повідомляється, що представниця МЗС Росії Марія Захарова офіційно поінформувала Туреччину, Україну та Секретаріат ООН про вихід із "зернової угоди".

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря і розформування СКЦ у Стамбулі", — повідомили в МЗС РФ.

У відомстві також заявили, що союзники Києва в ЄС можуть сприяти експорту українського зерна через сухопутні коридори.

Що кажуть у ЄС

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала рішення Москви, зазначивши, що в Євросоюзі працюють над забезпеченням продовольчої безпеки "вразливих верств" населення.

"Я рішуче засуджую цинічний крок Росії щодо припинення Чорноморської зернової ініціативи, попри зусилля ООН і Туреччини", — написала фон дер Ляєн у Twitter.

У публікації також ідеться про те, що платформа EU Solidarity Lanes продовжить займатися постачанням української аграрної продукції на світові ринки.

Що сказав Ердоган

Як повідомляє видання Мedyatava, президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що попри озвучене російською стороною рішення про припинення "зернової угоди", президент РФ Володимир Путін "хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав".

Реджеп Ердоган зазначив, що незабаром у нього відбудеться особиста зустріч із Володимиром Путіним, у рамках якої порушуватимуть це питання.

На думку турецького лідера, "зернова угода" вже увійшла в історію, як "дипломатичний успіх". Як зазначає Ердоган, ця ініціатива дала змогу уникнути продовольчої кризи в низці країн, поставивши понад 33 мільйони тонн зерна на світові ринки.

Раніше, 7 липня, Реджеп Ердоган сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, що Анкара виступає за продовження "зернової угоди" на 2 роки.

Нагадаємо, що 17 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не будуть продовжувати "зернову угоду". За його словами, частина угод, що стосується Росії, не була виконана.

Останнє судно, що курсує в рамках укладеної за посередництва ООН угоди, яка дає змогу безпечно експортувати українське зерно через Чорне море, вийшло з Одеського порту вранці 16 липня.