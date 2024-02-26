Затримано поляків, які розсипали українське зерно: Шмигаль розповів, що з ними буде

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, перші порушники, які розсипали українське зерно, вже постали перед судом і їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Польські правоохоронні органи адекватно відреагували на розкриття товарних вагонів та опломбованих вантажівок на україно-польському кордоні та розсипане українське зерно. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на панельній дискусії "Фундамент для перемоги" форуму "Україна. Рік 2024".

"Перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі", — уточнив прем'єр.

Він зазначив, що за всіма цими випадками порушуються відповідні справи.

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Водночас посол України в Польщі Василь Зварич закликав польську владу активізувати пошук винних у випадках вандалізму з українським зерном із подальшим їхнім покаранням.

"Винуватці такого варварства шкодять не тільки Україні, а й Польщі. Звертаємося до польської влади і поліції зробити все можливе і неможливе, щоб знайти і справедливо покарати винних у таких ганебних діях", — написав посол у соцмережі X, реагуючи на інцидент, що трапився 25 лютого на станції Котомеж.

Нагадаємо, що 23 лютого на польській залізничній станції "Дорогуськ" невідомі пошкодили українську сільгосппродукцію: відкрили три зерновози з ріпаком. Причому, як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, це був транзитний вантаж, що прямував до німецького Гамбурга.

"Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх", — зазначив Олександр Кубраков.

24 лютого повідомлялося про те, що в Польщі знову висипали українську агропродукцію. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.

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Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на кордоні з Польщею, сказав, що Україна зробить кроки для захисту українського бізнесу в разі, якщо домовитися з польською стороною щодо експорту і транзиту продукції не вдасться.