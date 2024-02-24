На роковини вторгнення: у Польщі знову висипали українську агропродукцію (фото)

Зранку 24 лютого невідомі висипали українські боби на залізничній станції "Дорогуськ". "Укрзалізниця" втретє звернулася до польських правоохоронних органів.

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У Польщі знову висипають українську агропродукцію. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

24 лютого 2024 року, у день других роковин повномасштабного російського вторгнення в Україну, невідомі близько 9 ранку пошкодили вагони з українськими бобами на залізничній станції "Дорогуськ".

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова, системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії.

"Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже ті, хто вчинили ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні ограни Польщі дати негайну реакцію", – зазначив віце-премʼєр-міністр.

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"Люди у відчаї": польські фермери атакували вагон із українським зерном (відео)

Також зазначається, що "Укрзалізниця" втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі через пошкодження української агропродукції.

У Польщі розсипали українські боби

Що відбувається на польсько-українському кордоні

11 лютого 2024 року фермери-протестувальники з Польщі, які блокують український транспорт з агропродукцією на кордоні, висипали наше зерно на землю. Втім, поліція не вжила серйозних заходів.

На думку, польських фермерів відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як польський, так і європейський ринки.

20 лютого протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика — Шегині" та висипали українське зерно з вантажного вагона, яке направлялося в Німеччину.

У Польщі розсипали українське зерно

23 лютого невідомі розсипали ріпак на залізничній станції "Дорогуськ".

У Польщі розсипали український ріпак

Нагадаємо, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль запропонував план для розблокування польсько-українського кордону.

Також Фокус писав про реакцію Володимира Зеленського на ситуацію на польсько-українському кордоні.