"Ми не маємо це затягувати": Зеленський звернувся до президента Польщі через блокаду кордону (відео)

За словами глави держави, він готовий бути на польсько-українському кордоні разом з урядом до 24 лютого, щоб зустрітися з колегами з Польщі.

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Президент України Володимир Зеленський висловився щодо протестів польських фермерів і блокади кордону з боку Польщі. Він також запросив до діалогу з цього приводу президента Польщі Анджея Дуду та польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Про це глава держави розповів у своєму новому відеозверненні.

"Хочу звернутися до всіх, хто пам'ятає, що означає повний зміст слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи на краще. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо і надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні здобутки можуть почати розсипатися", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що доручив уряду до 24 лютого відвідати кордон між Україною та Польщею.

"І я прошу тебе, Дональде, пане Прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджей, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, він готовий бути на кордоні разом з українським урядом. Також він звернувся до Європейської комісії.

"Потрібно зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", — сказав він.

Володимир Зеленський звернувся до влади Польщі

Нагадаємо, 20 лютого повідомлялося, що один із польських фермерів виїхав на протести з прапором СРСР і плакатом, текст якого закликав Володимира Путіна розібратися не тільки з Україною, а й із Брюсселем та урядом Польщі. Пізніше поліції вдалося затримати його.