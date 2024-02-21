"Мы не должны это затягивать": Зеленский обратился к президенту Польши из-за блокады границы (видео)

По словам главы государства, он готов быть на польско-украинской границе вместе с правительством до 24 февраля, чтобы встретиться с коллегами из Польши.

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу протестов польских фермеров и блокады границы со стороны Польши. Он также пригласил к диалогу по этому поводу президента Польши Анджея Дуду и польского премьер-минстра Дональда Туска. Об этом глава государства рассказал в своем новом видеообращении.

"Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает полный смысл слова "солидарность". Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему. Это было. И во многом есть. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, по которой общие достижения могут начать рассыпаться" — сказал Зеленский.

Он также отметил, что поручил правительству до 24 февраля посетить границу между Украиной и Польшей.

"И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, он готов быть на границе вместе с украинским правительством. Также он обратился к Европейской комиссии.

"Нужно сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается в Еврокомиссию, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии", — сказал он.

Владимир Зеленский обратился к властям Польши

Напомним, 20 февраля сообщалось, что один из польских фермеров выехал на протесты с флагом СССР и плакатом, текст которого призывал Владимира Путина разобраться не только с Украиной, но и с Брюсселем и правительством Польши. Позже полиции удалось задержать его.