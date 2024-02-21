"Под влиянием российских агентов": в МИД Польши отреагировали на провокации на границе

По мнению польского дипломатического ведомства, нынешнее положение фермеров является результатом агрессии Кремля и в этом явно нет вины Украины.

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На границе Польши с Украиной продолжаются протесты фермеров и перевозчиков. Иногда участники митингов позволяли себе высказывать пропутинские лозунги. В Министерстве иностранных дел Польши сделали заявление по этому поводу.

В ведомстве заявили, что они с глубокой озабоченностью отмечают появление на протестах антиукраинских заявлений, а также плакатов, тексты которых прославляют российского президента Владимира Путина, который практически два года назад развязал полномасштабную войну против соседнего государства.

"Такие действия выставляют в дурном свете Польшу, страну, которая первой оказала помощь Украине, и поляков, принявших украинских беженцев. Важно отметить, что они также дискредитируют самих организаторов протестов. Мы считаем, что это попытка экстремистских и безответственных групп, возможно, под влиянием российских агентов, захватить сельскохозяйственное протестное движение", — говорится в сообщении.

Организаторов протестов в польском Министерстве иностранных дел призвали исключить из своего движения ряд инициаторов подобных акций, которые устраивают провокации. Такой шаг, добавляют в дипломатическом ведомстве, был бы правильным.

"Нынешнее положение польских фермеров — это результат агрессии Владимира Путина против Украины и дезорганизации мировой экономики, а не то, что украинцы защищаются от агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля сообщалось, что один из польских фермеров выехал на протесты с флагом СССР и плакатом, текст которого призывал Владимира Путина разобраться не только с Украиной, но и с Брюсселем и правительством Польши. Позже полиции удалось задержать его.