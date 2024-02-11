У хід пішли болгарки: польські фермери розкрили українські фури і висипали зерно (відео)

За словами очевидців, польська поліція, яка прибула на місце події, жодних заходів не вживала, а як сказав один з українських водіїв, "тільки розводить руками".

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В інтернеті з'явилося відео, на якому польські фермери, які блокують виїзд фур з українським зерном, намагаються висипати зерно з українських вантажівок на дорогу. Про це повідомляє телеграм-канал Інсайдер UA.

Інцидент, де польські фермери за допомогою електроболгарки розкрили кілька українських фур, стався на україно-польському кордоні біля пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Фото: Google Maps

Як розповідають очевидці, з кожної розкритої вантажівки висипалося приблизно по 3 тонни зерна. Поліція, яка прибула на місце події, жодних заходів не вживала, а як сказав один з українських водіїв, "тільки розводить руками".

Ситуація на україно-польському кордоні на 11 лютого

Як заявив речник Держприкордонслужби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", 11 лютого на кордоні України з Польщею заблоковано два КПП "Ягодин — Дорогуськ" і "Рава-Руська — Гребенне".

"Станом на ранок неділі навпроти "Ягодина" на території Польщі в бік України в чергах очікує 700 вантажівок, навпроти "Рави-Руської" — приблизно 400", — підкреслив він.

Актуальну інформацію на в'їзд в Україну станом на 17:30 11 лютого можна побачити на скріні з сайту єЧерга.

Фото: Скриншот

На виїзд з України, як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, станом на 15:00 11 лютого на жодному КПП не здійснюють пропуск пішоходів, а на пункті пропуску "Нижанковичі" пропускають лише вантажівки з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонни, без вантажу (окрім цистерн, для небезпечних вантажів, зокрема ПММ).

Водночас, за словами речника ДПСУ, попри те, що напередодні блокада КПП "Шегині — Медика" припинилася, і рух був доволі інтенсивний, тут з боку Польщі в чергах залишаються 240 вантажівок. Також є черги — понад 1 000 вантажівок — у пункті пропуску "Краковець", хоча цей напрямок не блокується.

"Просто водії шукають напрямки, де вони можуть перетнути кордон, тому стало більше машин", — пояснив речник ДПСУ.

Щодо заблокованих напрямків, Демченко зазначив, що рух вантажного транспорту та кількість автомобілів, які перетнули кордон, тут значно знизилася. Якщо до блокади через "Ягодин" за добу могли проїхати в обох напрямках 1200–1400 фур, то за минулу добу їх було лише 160, а в "Раві-Руській" пропускна спроможність зменшилася втричі.

"З понеділка фермери збираються блокувати ще два пункти пропуску: "Устилуг — Зосін" та "Угринів — Долгобичув". О 10:00 можуть початися такі дії. Будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд чи", — зауважив Демченко.

Чим незадоволені польські фермери

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика — Шегині", "Гребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин". Також протестувальники намагаються перешкоджати перевантаженню сільськогосподарської продукції із залізничного транспорту на автомобільний.

Як зазначають ЗМІ, Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів". За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як польський, так і європейський ринки. Секерський хоче, щоб у постанові Єврокомісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було зафіксовано положення, що дозволяє "регіональні заходи захисту".

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Влада Польщі анонсувала нові обмеження проти України із закриттям кордонів: що відомо

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак 9 лютого заявив, що працюватиме над закриттям кордону з Україною і виступив з ініціативою запровадження в ЄС щонайменше 8% ПДВ на харчові продукти, імпортовані з України. І висловив підтримку фермерським протестам, які тривають у Польщі.