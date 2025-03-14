У бюджеті ЄС уже враховують членство: Стефанішина назвала рік вступу України до Євросоюзу

За словами віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, бюджет ЄС на 2026-2033 роки формують уже з урахуванням членства України. Це рішення активно намагається блокувати Угорщина.

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Україна вступить до Європейського Союзу у 2030 році, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина. За її словами, декілька факторів указують на те, що членство України в ЄС — фактично ухвалене рішення. Зокрема бюджет союзу на 2026-32/33 роки формується уже з урахуванням вступу України. Про це вона сказала на "Саміті експортерів 2025" 14 березня, повідомляє Forbes Ukraine.

Під час заходу віцепрем'єрка прокоментувала слова голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яка говорила, що Україна зможе вступити до ЄС до 2030 року за нинішніх темпів реформ.

"Україна буде членом Європейського Союзу у 2030 році. Це фактично вже ухвалене рішення", — сказала Стефанішина.

Вона пояснила, що на реалістичність цих намірів указує бюджет ЄС на 2026-32/33 роки, який формується вже з урахуванням членства України.

"Серйозність намірів ЄС можна оцінювати по зусиллях Угорщини з блокування їх реалізації. Угорщина зараз намагається активно блокувати включення України в наступний бюджет ЄС", — зазначила урядовиця.

Також Стефанішина сказала, що Україна ставить для себе термін 2027 рік по всіх майбутніх зобов'язаннях перед Європейським Союзом, які не потребуватимуть перехідних періодів. Тобто частина законів, необхідних для інтеграції, будуть розроблені та ухвалені за два роки.

"Ми в багатьох секторах вже інтегровані в Європейський Союз. Це сфера телекомунікаційних послуг, торгівельна, транспортна та митна лібералізації, енергетичні ринки", — пояснила віцепрем'єрка.

За її словами, тригером залишається сільськогосподарська сфера, зокрема аграрний сектор.

Нагадаємо, під час візиту до Києва на треті роковини повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого президент Литви Гітанас Науседа казав, що Україна може вступити до ЄС 1 січня 2030 року.

Кабінет міністрів України 18 лютого ухвалив план дій на 2025 рік. Серед 400 кроків пріоритетними завданнями було визначено зокрема наближення до членства в ЄС і реформи в межах співпраці з Міжнародним валютним фондом.