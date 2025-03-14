В бюджете ЕС уже учитывают членство: Стефанишина назвала год вступления Украины в Евросоюз

По словам вице-премьера Ольги Стефанишиной, бюджет ЕС на 2026-2033 годы формируют уже с учетом членства Украины. Это решение активно пытается блокировать Венгрия.

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Украина вступит в Европейский Союз в 2030 году, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина. По ее словам, несколько факторов указывают на то, что членство Украины в ЕС — фактически принятое решение. В частности бюджет союза на 2026-32/33 годы формируется уже с учетом вступления Украины. Об этом она сказала на "Саммите экспортеров 2025" 14 марта, сообщает Forbes Ukraine.

Во время мероприятия вице-премьер прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила, что Украина сможет вступить в ЕС до 2030 года при нынешних темпах реформ.

"Украина будет членом Европейского Союза в 2030 году. Это фактически уже принятое решение", — сказала Стефанишина.

Она пояснила, что на реалистичность этих намерений указывает бюджет ЕС на 2026-32/33 годы, который формируется уже с учетом членства Украины.

"Серьезность намерений ЕС можно оценивать по усилиям Венгрии по блокированию их реализации. Венгрия сейчас пытается активно блокировать включение Украины в следующий бюджет ЕС", — отметила чиновница.

Также Стефанишина сказала, что Украина ставит для себя срок 2027 год по всем будущим обязательствам перед Европейским Союзом, которые не потребуют переходных периодов. То есть часть законов, необходимых для интеграции, будут разработаны и приняты за два года.

"Мы во многих секторах уже интегрированы в Европейский Союз. Это сфера телекоммуникационных услуг, торговая, транспортная и таможенная либерализации, энергетические рынки", — пояснила вице-премьер.

По ее словам, триггером остается сельскохозяйственная сфера, в частности аграрный сектор.

Напомним, во время визита в Киев на третью годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что Украина может вступить в ЕС 1 января 2030 года.

Кабинет министров Украины 18 февраля принял план действий на 2025 год. Среди 400 шагов приоритетными задачами были определены в частности приближение к членству в ЕС и реформы в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.