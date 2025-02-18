Восстановление после войны и членство в ЕС: Кабмин принял план действий на 2025 год, что в приоритете

План приоритетных действий содержит почти 400 шагов. Среди них выполнение задач, необходимых для восстановления Украины во время и после военного положения, приближение к членству в ЕС и реформы в рамках сотрудничества с МВФ.

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Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий на 2025 год. Он содержит почти 400 шагов для всех министерств и ведомств, в том числе по сотрудничеству с Международным валютным фондом и выполнению обязательств перед партнерами по программе поддержки от Европейского Союза Ukraine Facility, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также в плане прописаны задачи для преодоления в стране последствий боевых действий и приближения к членству в ЕС, сообщил народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Нардеп рассказал, что в утвержденном документе определены шаги для:

восстановление экономики, инфраструктуры и поддержки украинцев, пострадавших в результате войны;

выполнение международных обязательств, учет Отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС, результатов переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз;

реформы в рамках сотрудничества с МВФ;

реализация плана Ukraine Facility;

принятие законов для экономического развития;

приближение к членству в Организации экономического сотрудничества и развития (OECP);

меры для устойчивого развития: экономического роста и социального благосостояния.

План приоритетных действий украинского правительства на 2025 год Фото: Скриншот

Об утверждении плана Правительства на 2025 год сообщил также постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины, народный депутат от фракции "Слуга народа" Тарас Мельничук. Он отметил, что план конкретизирует пути:

решение общественно важных проблем, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины;

выполнение задач, необходимых для восстановления Украины во время военного положения и в послевоенный период;

реализация международно-правовых задач в области евроинтеграции;

план законопроектной работы Верховной Рады;

приближение к членству в OECP и т.д.

Напомним, 17 февраля Кабмин принял изменения в законодательство, согласно которым мужчин в возрасте от 25 до 60 лет автоматически внесут в реестр военнообязанных.

14 февраля представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал, что по решению правительства лиц с инвалидностью больше не будут направлять на прохождение ВВК.