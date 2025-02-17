Мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически внесут в реестр военнообязанных: что известно
Речь идет о гражданах Украины призывного возраста, которые обращались в паспортные сервисы за рубежом до 24 апреля 2024 года. Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах Минобороны, и они автоматически становятся на воинский учет без прохождения ВВК.
Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок автоматической верификации и проверки сведений о военнообязанных. Согласно постановлению №163 от 14 февраля 2025 года, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые обратились в паспортные сервисы до 24 апреля 2024 года включительно за рубежом, автоматически внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".
Государственная миграционная служба сформирует и передаст Минобороны следующую информацию:
- оцифрованный образ лица;
- фамилию, имя, отчество;
- дату и место рождения;
- пол;
- место жительства и пребывания;
- паспортные данные;
- гражданство;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- налоговый номер (при наличии);
- информацию об оформлении документов для выезда за границу.
Как будет осуществляться постановка на воинский учет
На основе полученных сведений территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут вносить соответствующих лиц в воинский учет. При этом военно-учетный документ будет формироваться в электронном виде.
Зачисление на воинский учет будет осуществляться:
- по зарегистрированному или задекларированному месту жительства;
- если место жительства не зарегистрировано — в ТЦК, определенных Генштабом ВСУ.
При этом направление на медкомиссию для прохождения осмотра не предусмотрено.
Кабмин также уточнил процедуру внесения в реестр данных о юношах от 16 лет, которым в год регистрации исполняется 17 лет, до 25 лет. В частности, информация о них может поступать из государственных реестров, в частности:
- МВД,
- Минюста,
- Государственной налоговой службы,
- Госпогранслужбы,
- МОН,
- Пенсионного фонда.
Также в реестр автоматически будут вноситься данные об установлении или изменении группы инвалидности, ее срок и причину.
Напомним, 14 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом.
В Украине стартовал проект Минобороны по привлечению в ряды ВСУ молодежи "Контракт 18-24", который предусматривает финансовое вознаграждение и социальные гарантии.