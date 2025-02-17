Мужчин в возрасте 25-60 лет автоматически внесут в реестр военнообязанных: что известно

Речь идет о гражданах Украины призывного возраста, которые обращались в паспортные сервисы за рубежом до 24 апреля 2024 года. Государственная миграционная служба передает информацию о таких лицах Минобороны, и они автоматически становятся на воинский учет без прохождения ВВК.

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Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок автоматической верификации и проверки сведений о военнообязанных. Согласно постановлению №163 от 14 февраля 2025 года, мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые обратились в паспортные сервисы до 24 апреля 2024 года включительно за рубежом, автоматически внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Государственная миграционная служба сформирует и передаст Минобороны следующую информацию:

оцифрованный образ лица;

фамилию, имя, отчество;

дату и место рождения;

пол;

место жительства и пребывания;

паспортные данные;

гражданство;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

налоговый номер (при наличии);

информацию об оформлении документов для выезда за границу.

Как будет осуществляться постановка на воинский учет

На основе полученных сведений территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут вносить соответствующих лиц в воинский учет. При этом военно-учетный документ будет формироваться в электронном виде.

Зачисление на воинский учет будет осуществляться:

по зарегистрированному или задекларированному месту жительства;

если место жительства не зарегистрировано — в ТЦК, определенных Генштабом ВСУ.

При этом направление на медкомиссию для прохождения осмотра не предусмотрено.

Кабмин также уточнил процедуру внесения в реестр данных о юношах от 16 лет, которым в год регистрации исполняется 17 лет, до 25 лет. В частности, информация о них может поступать из государственных реестров, в частности:

МВД,

Минюста,

Государственной налоговой службы,

Госпогранслужбы,

МОН,

Пенсионного фонда.

Также в реестр автоматически будут вноситься данные об установлении или изменении группы инвалидности, ее срок и причину.

Напомним, 14 февраля министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что правительство урегулировало вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом.

В Украине стартовал проект Минобороны по привлечению в ряды ВСУ молодежи "Контракт 18-24", который предусматривает финансовое вознаграждение и социальные гарантии.