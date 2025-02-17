Чоловіків віком 25-60 років автоматично внесуть до реєстру військовозобов'язаних: що відомо

Йдеться про громадян України призовного віку, які зверталися до паспортних сервісів за кордоном до 24 квітня 2024 року. Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міноборони, і вони автоматично стають на військовий облік без проходження ВЛК.

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Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку автоматичної верифікації та перевірки відомостей про військовозобов’язаних. Відповідно до постанови №163 від 14 лютого 2025 року, чоловіків віком від 25 до 60 років, які звернулися до паспортних сервісів до 24 квітня 2024 року включно за кордоном, автоматично внесуть до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг". Про це пише "Судово-юридична газета".

Державна міграційна служба сформує та передасть Міноборони наступну інформацію:

відцифрований образ обличчя;

прізвище, ім’я, по батькові;

дату та місце народження;

стать;

місце проживання та перебування;

паспортні дані;

громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

податковий номер (за наявності);

інформацію про оформлення документів для виїзду за кордон.

Як буде здійснюватися взяття на військовий облік

На основі отриманих відомостей територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) вноситимуть відповідних осіб до військового обліку. При цьому військово-обліковий документ формуватиметься в електронному вигляді.

Зарахування до військового обліку здійснюватиметься:

за зареєстрованим або задекларованим місцем проживання;

якщо місце проживання не зареєстроване — у ТЦК, визначених Генштабом ЗСУ.

При цьому направлення на медкомісію для проходження огляду не передбачене.

Кабмін також уточнив процедуру внесення до реєстру даних про юнаків від 16 років, яким у рік реєстрації виповнюється 17 років, до 25 років. Зокрема, інформація про них може надходити з державних реєстрів, зокрема:

МВС,

Мін’юсту,

Державної податкової служби,

Держприкордонслужби,

МОН,

Пенсійного фонду.

Також до реєстру автоматично вноситимуться дані про встановлення або зміну групи інвалідності, її строк та причину.

Нагадаємо, 14 лютого міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

В Україні стартував проєкт Міноборони з залучення до лав ЗСУ молоді "Контракт 18-24", який передбачає фінансову винагороду і соціальні гарантії.