Українські чоловіки за кордоном зможуть забрати виготовлені паспорти: в уряді назвали умову

Обов'язковою умовою як для оформлення, так і для отримання паспортів військовозобов'язаними українцями, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

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Чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і які подали документи на оформлення паспорта у держпідприємстві "Документ" до 25 квітня 2024 року, вже з наступного тижня зможуть отримати свої готові документи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Видача паспортів відбуватиметься у порядку черговості, а заявники отримуватимуть відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця отримання документа.

Клименко зазначив, що на виконання завдання президента Кабмін урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.

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"Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України", — написав міністр.

Клименко нагадав, що обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.

Нагадаємо, проблеми в українців з отриманням паспорта за кордоном з'явились у квітні 2024 року. 19 серпня Кабмін запровадив новий порядок оформлення паспортів для військовозобов'язаних українців за кордоном.

5 грудня омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що українці, які досягли 18-річчя за кордоном, повинні отримувати паспорти громадян України лише за наявності військово-облікового документа.