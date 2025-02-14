Українські чоловіки за кордоном зможуть забрати виготовлені паспорти: в уряді назвали умову
Обов'язковою умовою як для оформлення, так і для отримання паспортів військовозобов'язаними українцями, які перебувають за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.
Чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і які подали документи на оформлення паспорта у держпідприємстві "Документ" до 25 квітня 2024 року, вже з наступного тижня зможуть отримати свої готові документи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Видача паспортів відбуватиметься у порядку черговості, а заявники отримуватимуть відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця отримання документа.
Клименко зазначив, що на виконання завдання президента Кабмін урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном.
"Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України", — написав міністр.
Клименко нагадав, що обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів громадянами України чоловічої статі віком 18-60 років, які знаходяться за кордоном, залишається наявність військово-облікових документів.
Нагадаємо, проблеми в українців з отриманням паспорта за кордоном з'явились у квітні 2024 року. 19 серпня Кабмін запровадив новий порядок оформлення паспортів для військовозобов'язаних українців за кордоном.
5 грудня омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що українці, які досягли 18-річчя за кордоном, повинні отримувати паспорти громадян України лише за наявності військово-облікового документа.