Украинские мужчины за рубежом смогут забрать изготовленные паспорта: в правительстве назвали условие
Обязательным условием как для оформления, так и для получения паспортов военнообязанными украинцами, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.
Мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и которые подали документы на оформление паспорта в госпредприятии "Документ" до 25 апреля 2024 года, уже со следующей недели смогут получить свои готовые документы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Выдача паспортов будет происходить в порядке очередности, а заявители будут получать соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места получения документа.
Клименко отметил, что во исполнение задания президента Кабмин урегулировал вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом.
"Нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины", — написал министр.
Клименко напомнил, что обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.
Напомним, проблемы у украинцев с получением паспорта за рубежом появились в апреле 2024 года. 19 августа Кабмин ввел новый порядок оформления паспортов для военнообязанных украинцев за рубежом.
5 декабря омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы, достигшие 18-летия за рубежом, должны получать паспорта граждан Украины только при наличии военно-учетного документа.