Украинские мужчины за рубежом смогут забрать изготовленные паспорта: в правительстве назвали условие

Обязательным условием как для оформления, так и для получения паспортов военнообязанными украинцами, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

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Мужчины-граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и которые подали документы на оформление паспорта в госпредприятии "Документ" до 25 апреля 2024 года, уже со следующей недели смогут получить свои готовые документы. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Выдача паспортов будет происходить в порядке очередности, а заявители будут получать соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места получения документа.

Клименко отметил, что во исполнение задания президента Кабмин урегулировал вопрос выдачи паспортов украинцам, которые находятся за рубежом.

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"Нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины", — написал министр.

Клименко напомнил, что обязательным условием для оформления и получения паспортов гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 лет, которые находятся за рубежом, остается наличие военно-учетных документов.

Напомним, проблемы у украинцев с получением паспорта за рубежом появились в апреле 2024 года. 19 августа Кабмин ввел новый порядок оформления паспортов для военнообязанных украинцев за рубежом.

5 декабря омбудсман Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы, достигшие 18-летия за рубежом, должны получать паспорта граждан Украины только при наличии военно-учетного документа.