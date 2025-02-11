В Україні стартував проєкт "Контракт 18-24": що обіцяють молоді для вступу в ЗСУ
Українцям, які відслужать один рік за проєктом "Контракт 18-24", дозволять виїзд за кордон, розповіли в Міноборони. Крім того, у них буде відстрочка від мобілізації.
В Україні стартував проєкт Міністерства оборони з залучення до лав Збройних сил України молоді з 18 до 24 років. Проєкт називається "Контракт 18-24". В умовах вказано, що ідеться про однорічний контракт, високе грошове забезпечення, нові можливості та соціальні пільги. Про початок реалізації проєкту розповіли на порталі відомства.
Мобілізація з 18 років — умови "Контракт 18-24"
Долучитись до проєкту "Контракт 18-24" може молодь з громадянством України.
Умови для добровольців, які вирішать приєднатись до української армії:
- контракт на 1 рік з можливістю демобілізації або з продовженням (на вибір);
- одноразова фінансова винагорода 1 млн грн. З цієї суми 200 тис. видається відразу після укладання контракту, 800 тис. виплачується протягом 12 місяців;
- зарплата 120 тис. грн на місяць, також можливі додаткові виплати.
В Міноборони наголосили, що сумарно доброволець за рік отримає до 2 млн грн
Які можливості та соціальні гарантії проєкту Міноборони
Українці, які відслужать мінімум рік, отримають додаткові можливості, пояснило міністерство:
- безплатний проїзд у громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг;
- безплатне навчання в університеті (у межах квот);
- дозвіл виїхати за кордон;
- можливість самостійно обрати місце для проходження військово-лікарської комісії.
Соціальні гарантії на службі та після неї:
- можливість вибору частини та спеціальності;
- компенсація коштів на проживання на час служби;
- безплатне протезування та послуги стоматолога;
- іпотека під 0%.
Крім того, українці від 18 до 24 років після року служби за контрактом отримають відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців, наголосили в Міноборони.
Як зареєструватись на проєкт
Щоб стати добровольцем і потрапити до лав ЗСУ, слід зробити такі кроки:
- зареєструватись на сайті проєкту "Контракт 18-24" 18-24.army.gov.ua або подати заявку через застосунок "Резерв+" (після оновлення);
- пройти співбесіду з рекрутером;
- укласти річний контракт з Силами оборони;
- пройти підготовку у бойових підрозділах.
Зазначимо, 11 лютого військовий аналітик Олексій Гетьман прокоментував можливість однорічного контракту для українців з 18 років. На його думку, таким чином суспільство готують до мобілізації молоді, як того вимагають західні партнери.
Нагадуємо, заступник командира 3 ОШБр ЗСУ Максим Жорін висловився щодо того, чи слід знижувати призовний вік.