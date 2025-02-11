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В Україні стартував проєкт "Контракт 18-24": що обіцяють молоді для вступу в ЗСУ

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Фото: УНІАН | Молодь отримала особливі умови в проєкті "Контракт 18-24" (ілюстративне фото)

Українцям, які відслужать один рік за проєктом "Контракт 18-24", дозволять виїзд за кордон, розповіли в Міноборони. Крім того, у них буде відстрочка від мобілізації.

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В Україні стартував проєкт Міністерства оборони з залучення до лав Збройних сил України молоді з 18 до 24 років. Проєкт називається "Контракт 18-24". В умовах вказано, що ідеться про однорічний контракт, високе грошове забезпечення, нові можливості та соціальні пільги. Про початок реалізації проєкту розповіли на порталі відомства.

Мобілізація з 18 років — умови "Контракт 18-24"

Долучитись до проєкту "Контракт 18-24" може молодь з громадянством України.

Умови для добровольців, які вирішать приєднатись до української армії:

  • контракт на 1 рік з можливістю демобілізації або з продовженням (на вибір);
  • одноразова фінансова винагорода 1 млн грн. З цієї суми 200 тис. видається відразу після укладання контракту, 800 тис. виплачується протягом 12 місяців;
  • зарплата 120 тис. грн на місяць, також можливі додаткові виплати.

В Міноборони наголосили, що сумарно доброволець за рік отримає до 2 млн грн

Мобілізація з 18 років, Контракт 18-24, Міноборони, умови Fullscreen
Мобілізація з 18 років - умови проєкту "Контракт 18-24"
Фото: Міноборони України

Які можливості та соціальні гарантії проєкту Міноборони

Українці, які відслужать мінімум рік, отримають додаткові можливості, пояснило міністерство:

  • безплатний проїзд у громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг;
  • безплатне навчання в університеті (у межах квот);
  • дозвіл виїхати за кордон;
  • можливість самостійно обрати місце для проходження військово-лікарської комісії.

Соціальні гарантії на службі та після неї:

  • можливість вибору частини та спеціальності;
  • компенсація коштів на проживання на час служби;
  • безплатне протезування та послуги стоматолога;
  • іпотека під 0%.
Мобілізація з 18 років, Контракт 18-24, Міноборони, можливості Fullscreen
Мобілізація з 18 років - можливості у проєкті "Контракт 18-24"
Фото: Міноборони України
Мобілізація з 18 років, Контракт 18-24, Міноборони, гарантії Fullscreen
Мобілізація з 18 років - соціальні гарантії у проєкті "Контракт 18-24"
Фото: Міноборони України

Крім того, українці від 18 до 24 років після року служби за контрактом отримають відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців, наголосили в Міноборони.

Як зареєструватись на проєкт

Щоб стати добровольцем і потрапити до лав ЗСУ, слід зробити такі кроки:

  • зареєструватись на сайті проєкту "Контракт 18-24" 18-24.army.gov.ua або подати заявку через застосунок "Резерв+" (після оновлення);
  • пройти співбесіду з рекрутером;
  • укласти річний контракт з Силами оборони;
  • пройти підготовку у бойових підрозділах.

Зазначимо, 11 лютого військовий аналітик Олексій Гетьман прокоментував можливість однорічного контракту для українців з 18 років. На його думку, таким чином суспільство готують до мобілізації молоді, як того вимагають західні партнери.

Нагадуємо, заступник командира 3 ОШБр ЗСУ Максим Жорін висловився щодо того, чи слід знижувати призовний вік.