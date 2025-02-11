В Україні стартував проєкт "Контракт 18-24": що обіцяють молоді для вступу в ЗСУ

Українцям, які відслужать один рік за проєктом "Контракт 18-24", дозволять виїзд за кордон, розповіли в Міноборони. Крім того, у них буде відстрочка від мобілізації.

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В Україні стартував проєкт Міністерства оборони з залучення до лав Збройних сил України молоді з 18 до 24 років. Проєкт називається "Контракт 18-24". В умовах вказано, що ідеться про однорічний контракт, високе грошове забезпечення, нові можливості та соціальні пільги. Про початок реалізації проєкту розповіли на порталі відомства.

Мобілізація з 18 років — умови "Контракт 18-24"

Долучитись до проєкту "Контракт 18-24" може молодь з громадянством України.

Умови для добровольців, які вирішать приєднатись до української армії:

контракт на 1 рік з можливістю демобілізації або з продовженням (на вибір);

одноразова фінансова винагорода 1 млн грн. З цієї суми 200 тис. видається відразу після укладання контракту, 800 тис. виплачується протягом 12 місяців;

зарплата 120 тис. грн на місяць, також можливі додаткові виплати.

В Міноборони наголосили, що сумарно доброволець за рік отримає до 2 млн грн

Мобілізація з 18 років - умови проєкту "Контракт 18-24" Фото: Міноборони України

Які можливості та соціальні гарантії проєкту Міноборони

Українці, які відслужать мінімум рік, отримають додаткові можливості, пояснило міністерство:

безплатний проїзд у громадському транспорті та пільги на оплату комунальних послуг;

безплатне навчання в університеті (у межах квот);

дозвіл виїхати за кордон;

можливість самостійно обрати місце для проходження військово-лікарської комісії.

Соціальні гарантії на службі та після неї:

можливість вибору частини та спеціальності;

компенсація коштів на проживання на час служби;

безплатне протезування та послуги стоматолога;

іпотека під 0%.

Мобілізація з 18 років - можливості у проєкті "Контракт 18-24" Фото: Міноборони України Мобілізація з 18 років - соціальні гарантії у проєкті "Контракт 18-24" Фото: Міноборони України

Крім того, українці від 18 до 24 років після року служби за контрактом отримають відстрочку від мобілізації терміном на 12 місяців, наголосили в Міноборони.

Як зареєструватись на проєкт

Щоб стати добровольцем і потрапити до лав ЗСУ, слід зробити такі кроки:

зареєструватись на сайті проєкту "Контракт 18-24" 18-24.army.gov.ua або подати заявку через застосунок "Резерв+" (після оновлення);

пройти співбесіду з рекрутером;

укласти річний контракт з Силами оборони;

пройти підготовку у бойових підрозділах.

Зазначимо, 11 лютого військовий аналітик Олексій Гетьман прокоментував можливість однорічного контракту для українців з 18 років. На його думку, таким чином суспільство готують до мобілізації молоді, як того вимагають західні партнери.

Нагадуємо, заступник командира 3 ОШБр ЗСУ Максим Жорін висловився щодо того, чи слід знижувати призовний вік.