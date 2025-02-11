Десантники ЗСУ провели успішний наступ на Курщині: кадри операції (відео)

Українські військові зайняли нові рубежі та значно покращили тактичне положення у Курській області РФ. Це сталося внаслідок неочікуваного для противника маневру, заявили у ДШВ.

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Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України опублікувало відео, що демонструє хід наступальної операції українських військових на одному з напрямків у Курській області Російської Федерації. Кадри були оприлюднені у вівторок, 11 лютого.

В операції брали участь десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади спільно з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення

"В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення", — йдеться у повідомленні.

Операція у Курській області

6 лютого російські військкори писали про наступ ЗСУ в Курській області в напрямку Біловського району.

7 лютого в Інституті вивчення війни зазначили, що українські військові просунулися на п’ять кілометрів углиб російських позицій на південний схід від Суджі

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив просування ЗСУ на 2,5 км у Курській області. За його словами, ЗСУ вразили пункт управління перед новою хвилею наступу в Курській області. 20 російських і північнокорейських офіцерів було ліквідовано.

10 лютого військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що ЗСУ повернули контроль над селом Пльохово, розташованого на південний схід від Суджі. На За його словами, на лінії боїв у Курській області утворився клин, який врізається вглиб російських позицій під Суджею.