Десантники ВСУ провели успешное наступление в Курской области: кадры операции (видео)

Украинские военные заняли новые рубежи и значительно улучшили тактическое положение в Курской области РФ. Это произошло в результате неожиданного для противника маневра, заявили в ДШВ.

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Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины опубликовало видео, демонстрирующее ход наступательной операции украинских военных на одном из направлений в Курской области Российской Федерации. Кадры были обнародованы во вторник, 11 февраля.

В операции принимали участие десантники 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады совместно с подразделениями Сил поддержки, боевого и логистического обеспечения

"В результате стремительного и неожиданного для противника маневра, были заняты новые рубежи и значительно улучшено тактическое положение", — говорится в сообщении.

Операция в Курской области

6 февраля российские военные писали о наступлении ВСУ в Курской области в направлении Беловского района.

7 февраля в Институте изучения войны отметили, что украинские военные продвинулись на пять километров вглубь российских позиций на юго-восток от Суджи

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил продвижение ВСУ на 2,5 км в Курской области. По его словам, ВСУ поразили пункт управления перед новой волной наступления в Курской области. 20 российских и северокорейских офицеров были ликвидированы.

10 февраля военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ вернули контроль над селом Плехово, расположенного к юго-востоку от Суджи. По его словам, на линии боев в Курской области образовался клин, который врезается вглубь российских позиций под Суджей.