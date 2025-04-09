Канада передала Украине более 40 000 двигателей для авиационных ракет CRV7

Это неуправляемые ракеты воздушного базирования, предназначенные для ударов по наземным целям. Поставки осуществляются в рамках поддержки украинских сил, противостоящих российской агрессии.

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Канада официально передала Украине более 40 000 реактивных двигателей для 70-мм неуправляемых авиационных ракет CRV7. Об этом сообщила канадская военная миссия UNIFIER, разместившая видеозапись разгрузки контейнеров с боеприпасами в одном из европейских портов.

По информации канадских военных, транспортировка осуществляется с соблюдением требований безопасности: боевые части ракет поставляются отдельно от двигателей.

Обозреватели "Милитарного" отметили, что это решение может быть связано с ограниченным количеством пригодных боеголовок, что ранее подтвердило Министерство обороны Канады. Кроме того, часть двигателей может быть переоборудована для других целей — в частности, для производства импровизированных реактивных систем залпового огня и ударных беспилотников.

Инициатива по передаче ракет была выдвинута в феврале 2024 года Консервативной партией Канады. В то время в арсеналах страны находилось более 83 000 законсервированных CRV7, выведенных из эксплуатации в начале 2000-х годов. Несмотря на подписанный в 2021 году контракт на их утилизацию, процесс был впоследствии приостановлен. А в феврале 2024 года Украина официально запросила эти ракеты.

Особенности ракеты CRV7 и боевых частей

CRV7 (Canadian Rocket Vehicle 7) — неуправляемая авиационная ракета калибра 70 мм, разработанная канадской компанией Bristol Aerospace в 1970-х годах. Может применяться как с самолетов, так и с вертолетов.

Она была создана как усовершенствованная версия американской ракеты того же калибра и стала одной из самых мощных в своем классе, способной пробивать стандартные укрепления противника.

CRV7 отличается высокой точностью благодаря использованию небольших лопастей в выхлопном сопле, которые придают ракете вращение еще до выхода из пусковой трубы, что значительно уменьшает рассеивание.

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Технические характеристики:

Длина: около 1 метра.​

Масса без боевой части: 6,6 кг.

Масса боевой части: 4,5 кг (в зависимости от типа)​.

Тип боеголовки: осколочно-фугасная боевая часть с мгновенным подрывом (M151), дымовая (M156), осветительная (M257/278).

Эффективная дальность: до 4 000 метров.

Напомним, в феврале премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил новый пакет помощи, который включает технику. Кроме того, Оттава пообещала предоставить Киеву первую часть помощи в размере 5 млрд долларов, которая финансируется за счет поступлений от замороженных российских активов.