РФ модернизировала авиабомбы, но их собьют как дроны: что дадут ВСУ канадские ракеты CRV7 (видео)

Ракеты CRV7 могут удачно поражать тяжелую технику противника. Украинские умельцы могут их еще и модернизировать, но для этого нужна активная помощь государства, считает военный обозреватель Игорь Козий.

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В том, что россияне смогли добавить радиус действия к своим фугасным авиабомбам ФАБ нет ничего удивительного, ведь прицепить к бомбе крылья, которые позволят лететь ей дальше не является инженерным ноу-хау. Это все реализуется на уровне основ авиамоделирования. Такие бомбы можно уничтожать как дроны и здесь все зависит от ПВО. Об этом в интервью Фокусу рассказал военный обозреватель Игорь Козий.

Он считает, что Украина в свою очередь получит не менее важные канадские ракеты CRV7 для уничтожения танков в количестве более 80 тысяч штук, которые планировалось утилизировать. Таким образом Канада сэкономит деньги на утилизацию, а ВСУ получит полезные боеприпасы. Их тоже возможно модернизировать для большей эффективности.

"С другой стороны для подобных переделок и модернизаций нужны промышленные мощности, ведь такой боеприпас не модернизируешь на коленках, — говорит Козий, — Однако сейчас даже обычный 3D-принтер может помочь условной военной бригаде модернизировать дроны".

Ракеты CRV7 помогут ВСУ уничтожить остатки танков оккупантов, запас которых уже на половину сокращен другими средствами поражения, отмечает военный обозреватель. Еще у врага осталось немало БТР и артиллерии, поэтому тоже для канадских ракет найдется цель.

"Поле деятельности в этом аспекте очень большое, но оно находится в поле индустриальной экономики, — говорит Козий, — Здесь должен более активно работать Кабмин и офис президента".

Для этого надо хорошо поработать над приоритезацией важных направлений в ВСУ, в том числе в виде гражданского контроля над Минобороны. Потому что сейчас у нас задержалась помощь от США, отмечает военный обозреватель.

Напомним, 5 февраля командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина получит самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей 300-500 километров. По его словам, новое вооружение позволит ВСУ добиться больших успехов на поле боя.