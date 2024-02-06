Буданов призвал Канаду передать более 83 тысяч ракет, которые хотят утилизировать: безопасны ли они

Ракеты CRV7 были на хранении в течение лет, поэтому могут быть нестабильными. Сейчас Украина обсуждает вопрос их передачи с Канадой, в частности ждет решения союзников.

Related video

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал Канаду передать более 83 тысяч наземных ударных ракет CRV7, которые могут обезвредить на военной базе в Саскачеване. Об этом сообщило издание Global News.

Буданов отметил, что это помогло бы ВСУ отбиваться от атак врага и сэкономило бы средства канадских налогоплательщиков на уничтожение боеприпасов.

"Мы надеемся, что это будет выигрышная ситуация", — сказал Кирилл Буданов.

Важно

"Сбивают все": Зеленский сообщил, что Украина получила еще две системы ПВО (видео)

Буданов отметил, что CRV7 понадобились бы для украинских ударных вертолетов и для наземных пусковых установок. Он отметил, что сейчас Украина обсуждает этот вопрос с Канадой, однако все еще ожидает решения.

По словам канадских официальных лиц, они рассматривают запрос, однако предупреждают, что CRV7 уже хранятся в течение десятилетий, поэтому могут быть нестабильными, что делает их опасными для использования и транспортировки. В свою очередь Кирилл Буданов отметил, что не волнуется, поскольку ВСУ привыкли работать со старыми боеприпасами. Кроме этого, около восьми тысяч канадских ракет могут находиться в первозданном состоянии, тогда как некоторые из боеприпасов все еще оснащены боеголовками.

Безопасны ли ракеты CRV7

Канадский военный представитель отметил, что большинство из 83303 ракет — это трубы с ракетными двигателями, которые не имеют боеголовки, а потому ожидают утилизации. Кроме беспокойства относительно безопасной транспортировки боеприпасов, возникает еще одна проблема — передача оружия будет означать расторжение контракта с компанией по утилизации, которая строит специальный объект для этой работы.

Эксперты заявили, что CRV7 используют твердое топливо, поэтому могут быть безопасными при условии, что хранились должным образом и не подвергались воздействию влаги или загрязнения.

"Вместо того, чтобы заставить канадцев заплатить миллионы долларов за вывод этого оружия из эксплуатации, консерваторы здравого смысла призывают правительство Трюдо передать это оружие Украине, которая сможет использовать его для защиты своего суверенитета", — заявили консерваторы в пятницу 2 февраля в Оттаве.

По сообщению представителя министра обороны Канады Билла Блэра, правительство "проводит испытания, чтобы убедиться, что это оборудование является эффективным и безопасным для транспортировки в Украину перед любым потенциальным пожертвованием".

Ракеты CRV7: что известно

Canadian Rocket Vehicle, или CRV7 — ракеты, которые были изготовлены компанией Bristol Aerospace в Виннипеге. Канада использовала CRV7 на самолетах, в частности CF18. Неуправляемая авиационная ракета имеет калибр 70 мм с оперением, предназначенным для ударов по наземным целям.

Ракеты CRV7

Напомним, 5 февраля командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что Украина получит самолеты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей 300-500 километров. По его словам, новое вооружение позволит ВСУ добиться больших успехов на поле боя.

2 февраля в СМИ сообщили, что Украина и Австралия ведут переговоры о возможной передаче танков Abrams и ударных вертолетов Tiger. В частности, это может произойти благодаря тому, что Австралия заменяет устаревшие танки Abrams M1A1 SA на новую версию M1A2 SEPv3 и планирует вывод из эксплуатации 22 вертолетов.