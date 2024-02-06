Буданов закликав Канаду передати понад 83 тисячі ракет, які хочуть утилізувати: чи безпечні вони

Ракети CRV7 були на зберіганні протягом років, тому можуть бути нестабільними. Наразі Україна обговорює питання їх передачі з Канадою, зокрема чекає на рішення союзників.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов закликав Канаду передати понад 83 тисячі наземних ударних ракет CRV7, які можуть знешкодити на військовій базі в Саскачевані. Про це повідомило видання Global News.

Буданов зазначив, що це допомогло б ЗСУ відбиватися від атак ворога та заощадило б кошти канадських платників податків на знищення боєприпасів.

"Ми сподіваємося, що це буде виграшна ситуація", — сказав Кирило Буданов.

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Буданов зазначив, що CRV7 знадобилися б для українських ударних гелікоптерів та для наземних пускових установок. Він наголосив, що наразі Україна обговорює це питання з Канадою, проте все ще очікує на рішення.

За словами канадських офіційних осіб, вони розглядають запит, проте попереджають, що CRV7 вже зберігаються протягом десятиліть, тому можуть бути нестабільними, що робить їх небезпечними для використання і транспортування. Своєю чергою Кирило Буданов зауважив, що не хвилюється, оскільки ЗСУ звикли працювати зі старими боєприпасами. Крім цього, близько восьми тисяч канадських ракет можуть перебувати в первозданному стані, тоді як деякі з боєприпасів все ще оснащені боєголовками.

Чи безпечні ракети CRV7

Канадський військовий представник зазначив, що більшість з 83303 ракет — це труби з ракетними двигунами, які не мають боєголовки, а тому очікують на утилізацію. Крім занепокоєння щодо безпечного транспортування боєприпасів, виникає ще одна проблема — передача зброї означатиме розірвання контракту з компанією з утилізації, яка будує спеціальний об’єкт для цієї роботи.

Експерти заявили, що CRV7 використовують тверде паливо, тому можуть бути безпечними за умови, що зберігалися належним чином та не піддавалися впливу вологи чи забруднення.

"Замість того, щоб змусити канадців заплатити мільйони доларів за виведення цієї зброї з експлуатації, консерватори здорового глузду закликають уряд Трюдо передати цю зброю Україні, яка зможе використовувати її для захисту свого суверенітету", – заявили консерватори в п'ятницю 2 лютого в Оттаві.

За повідомленням речника міністра оборони Канади Білла Блера, уряд "проводить випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним і безпечним для транспортування в Україну перед будь-якою потенційною пожертвою".

Ракети CRV7: що відомо

Canadian Rocket Vehicle, або CRV7 — ракети, які були виготовлені ​​компанією Bristol Aerospace у Вінніпезі. Канада використовувала CRV7 на літаках, зокрема CF18. Некерована авіаційна ракета має калібр 70 мм з оперенням, призначеним для ударів по наземних цілях.

Ракети CRV7

Нагадаємо, 5 лютого командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що Україна отримає літаки F-16 і ракети з дальністю ураження цілей 300-500 кілометрів. З його слів, нове озброєння дозволить ЗСУ домогтися більших успіхів на полі бою.

2 лютого у ЗМІ повідомили, що Україна і Австралія ведуть перемовини щодо можливої передачі танків Abrams і ударних гелікоптерів Tiger. Зокрема, це може статися завдяки тому, що Австралія заміняє застарілі танки Abrams M1A1 SA на нову версію M1A2 SEPv3 та планує виведення з експлуатації 22 вертольотів.