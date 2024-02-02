Україна та Австралія обговорюють передавання Abrams і вертольотів Tiger: які перспективи

За даними експертів Defence Express, переговори щодо цього озброєння пов'язані з тим, що австралійські збройні сили замінюють стару версію танків Abrams M1A1 SA новою M1A2 SEPv3, а також планують вивести з експлуатації 22 Tiger.

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Наразі, ймовірно, ведуться переговори між Україною та Австралією щодо можливого передання танків Abrams і ударних вертольотів Tiger. Ці переговори ініційовані оновленням військової техніки Австралією, включно із заміною застарілих танків Abrams M1A1 SA на нову версію M1A2 SEPv3, а також планами виведення з експлуатації 22 вертольотів Tiger. Передбачається, що техніка має бути виведена зі складу збройних сил до 2025 року. Про це повідомляє австралійське видання Australian Financial Review.

Але, за даними видання Defence Express, поки що це не офіційна інформація.

Експерти підкреслюють, що рішення про придбання нових танків Abrams M1A2 SEPv3 ухвалили в межах програми Land 907 Phase 2 2021 року. Спочатку планувалося закупити 160 одиниць корпусів танків M1A1, які потім мали бути модернізовані до 75 одиниць M1A2 SEPv3. Крім того, в межах цієї програми передбачалося також придбання 29 штурмових машин M1150, 18 штурмових мостів M1074 і 6 бойових евакуаційних машин M88A2 Hercules.

Згідно з планами, передбачається, що придбання і модернізація цих машин повністю оновить танковий парк Австралії, замінивши наявні 59 танків M1A1 SA. Танки були придбані в Сполучених Штатах у 2006 році в колишньому використанні.

Крім того, 2021 року австралійське оборонне відомство ухвалило рішення про відмову від використання європейських ударних вертольотів Tiger, натомість переходячи на американські AH-64E Apache Guardian. Згідно з планом, у 2025 році почнуться поставки 29 вертольотів, які призначені не тільки для повної заміни 22 вертольотів Tiger, а й для розширення авіапарку ударних вертольотів.

"Але в питанні чи реальна передача в Україну танків Abrams і ударних вертольотів Tiger, окрім загальної картини з ними, варто більше уваги приділити джерелу. Бо інформація про них, опублікована в тій же публікації під заголовком "Нам не потрібне ваше літаюче сміття". Нібито саме так можливу передачу F/A-18, які Австралія все одно збиралася утилізувати, а йдеться про винищувач 41 (як пише видання), зустрів неназваний український чиновник із Повітряних сил. Австралійське видання не наводить його імені та посади, але зазначає, що це сталося у 2023 році під час зустрічі в Києві", — пишуть у Defence Express.

Крім того, експерти зазначили, що цю інформацію вже спростовано представником Командування Повітряних сил.

За даними Defense Express, важко уявити сценарій, за якого подібні формулювання можуть взагалі виникнути під час переговорів про потенційну допомогу.

На закінчення варто зазначити, що Україна, найімовірніше, отримає від європейських країн винищувачі F-16, які, незважаючи на свій вік, не сильно поступаються австралійським F/A-18. Зазначається, що можливості цієї машини, спочатку створеної як палубний винищувач, у будь-якому разі перевершують можливості легкого винищувача.

"Таким чином, повертаючись до оцінки реальності передачі Австралією танків Abrams і ударних вертольотів Tiger, поки що дуже схоже, що були перераховані просто зразки, які теоретично можуть бути передані. При цьому, якщо у Abrams зацікавленість більш ніж виправдана, то щодо ударних вертольотів — назвати Tiger ідеальним кандидатом у будь-якому разі досить складно", — резюмували експерти.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ писали, що Міністерство оборони Австралії оголосило про те, що Україна не отримає 41 списаний винищувач F/A-18 Hornet через непорозуміння між двома країнами.