Перемудрили з модернізацією: як Франція вирішила поліпшити ударні вертольоти Tiger (відео)

З урахуванням досвіду бойових дій в Україні модернізацію вертольота до версії Mk3 було відкладено. У підсумку французький "Тигр" не буде оснащений перспективною протитанковою ракетою Akeron LP.

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Міністерство оборони Франції мало плани з модернізації ударних вертольотів Tiger до стандарту Mk3, завдяки чому машина озброювалася перспективною протитанковою ракетою Akeron LP. Однак з урахуванням досвіду війни в Україні французи зосередилися на модернізації Mk2+, яка охоплює інтеграцію безпілотників до складу бортового озброєння вертольотів. Про це 28 листопада повідомив ресурс Opex360.

Крім установки Akeron LP від компанії MBDA програма Mk3 передбачала оснащення французького "Тигра" прицільною системою Strix NG, новими навігаційними системами (інерціальною і супутниковою, сумісною з угрупованнями GPS і Galileo), комплектом авіоніки FlytX, системою самозахисту на базі CATS-150, терміналами Micro TMA для наведення ракет "повітря-земля" і т.д.

"Навантаження на екіпаж також буде знижено завдяки новій авіоніці, яка дасть йому змогу зосередитися на виконанні своєї місії", — уточнили в компанії Airbus Helicopters.

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Тим часом у світлі результатів війни в Україні міністр оборони країни Себастьєн Лекорню заявив, що плани зі створення модифікації Tiger Mk3 "необхідно переглянути".

У підсумку французи зупинилися на варіанті Mk2+, який передбачає інтеграцію БПЛА для захисту від ворожих засобів ППО, використання 68-мм ракети ACULEUS, а також нового приймача GPS і антени з керованою діаграмою спрямованості випромінювання "TopShield". Ця модернізація має завершитися до 2030 року.

Коментуючи новину, експерти Defence Express зазначають, що рішення відмовитися від перспективної Akeron LP з дальністю атаки до 15 км видається парадоксальним, адже досвід бойових дій в Україні показав, наскільки небезпечними можуть бути вертольоти з подібним озброєнням.

Але з іншого боку, ймовірно, французькі фахівці вирішили зупинитися на більш практичному форматі модернізації.

"Очевидно, французькі чиновники та фахівці могли оцінити, що в такий термін з інтеграцією ракети Akeron LP можуть просто не впоратися. Тому вирішили обрати, можливо, менш масштабний, але більш практичний формат модернізації, який має дати посилення бойових можливостей Tiger Mk2",- підкреслили експерти.

Нагадаємо, компанія Boeing завершила етап випробувань і оцінок прототипу гелікоптера MH-139A Grey Wolf і має намір у 2024 році запустити серійне виробництво цих машин. Вертоліт покликаний замінити застарілий UH-1N Huey і повинен буде захищати міжконтинентальні балістичні ракети на території США.