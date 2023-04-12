Німеччина вирішує проблему з вертольотами Tiger: як цей досвід буде корисним Україні (фото)

Військові експерти вважають, що повітряні сили України можуть розглядати закупівлі американських гелікоптерів AH-64E Apache або AH-1Z Viper, а також модернізацію радянських Мі-24.

Related video

Міністерство оборони Німеччини намагається вирішити проблему з ударними гелікоптерами для своїх повітряних сил. На озброєнні Бундесверу перебувають близько 50 машин Eurocopter Tiger, але у стані боєздатності знаходяться лише одиниці. Про те, як ФРН збирається вийти із ситуації, і чим буде корисний досвід для українських збройних сил розповіли оглядачі Defence Express.

Згідно з інформацією польського видання Defense 24, Берлін відмовився від участі у програмі модернізації вертольотів Tiger Mk III разом із Іспанією та Францією. Водночас німецькі військові заявили про свій інтерес до AH-64E Apache, а також до AH-1Z Viper та перехідного рішення у вигляді легкого H145M, озброєного керованими ракетами Spike.

Річ у тім, що протягом кількох років Бундесвер не може вирішити проблему з парком ударних гелікоптерів Tiger, оперативна готовність якого знижується з кожним роком. І оскільки фактор часу має неабияке значення для німецьких військових, розглядається варіант замінити проблемні машини саме гелікоптерами H145M від Airbus.

Гелікоптер H145M. Фото з відкритих джерел

Іншими словами Берлін розглядає проміжний варіант, як доцільніший, хоча ця машина не є ударною в чистому вигляді — її просто можна озброїти прицільно-оптичними комплексами та високоточними протитанковими ракетами. Однак у цьому варіанті є свої недоліки, оскільки багатофункціональний вертоліт не може повністю замінити повноцінну ударну машину, зокрема його не можна оснастити необхідним сучасним бронюванням та розмістити повноцінний захисний комплекс.

Досвід Німеччини знадобиться Україні

Оглядачі Defence Express пишуть, що подібна картина спостерігається й у Військово-повітряних силах України, які покладаються на радянські Мі-24. Звичайно ж, розглядається варіант замінити їх американськими AH-64 Apache або AH-1Z Viper. Проте цінник на "Апач" починається від 118 млн доларів за одну машину, а ось "Вайпер" може обійтися Україні в 76 млн доларів за одиницю. Тим часом AH-1Z Viper легший вертоліт за свого старшого колегу і несе менше систем озброєння — зокрема, на цій машині не встановлено РЛС.

Американський ударний вертоліт AH-1Z Viper. Фото: Twitter

З іншого боку досвід Німеччини показує, що в якості альтернативи можна в короткостроковій перспективі спробувати модернізувати Мі-24, але слід розуміти, що ціна на озброєння з кожним роком зростає, і відповідно закупка ударних вертольотів у майбутньому Україні коштуватиме дорожче.

Ударний гелікоптер Мі-24. Фото з відкритих джерел

"У будь-якому випадку за остаточним рішенням Берліна буде досить цікаво спостерігати, бо його аргументація може дати орієнтири у прийнятті відповідного рішення вже для ЗСУ", — наголосили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що Північна Мекедонія 26 березня вирішила передати Україні 12 модернізованих вертольотів Мі-24. Як повідомили журналісти Defence24, машини отримали нову сучасну систему навігації та інші оновлення.