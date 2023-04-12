Германия решает проблему с вертолетами Tiger: как этот опыт будет полезен Украине (фото)

Военные эксперты считают, что воздушные силы Украины могут рассматривать закупки американских вертолетов AH-64E Apache или AH-1Z Viper, а также модернизацию советских Ми-24.

Related video

Министерство обороны Германии пытается решить проблему с ударными вертолетами для своих воздушных сил. На вооружении Бундесвера состоят около 50 машин Eurocopter Tiger, но в состоянии боеготовности находятся лишь единицы. О том как ФРГ собирается выйти из ситуации и чем будет полезен опыт для украинских вооруженных сил рассказали обозреватели Defence Express.

Согласно информации польского издания Defense 24, Берлин отказался от участия в программе модернизации вертолетов Tiger Mk III вместе с Испанией и Францией. В то же время немецкие военные заявили о своем интересе к AH-64E Apache, а также к AH-1Z Viper и переходному решению в виде легкого H145M, вооруженного управляемыми ракетами Spike.

Дело в том, что в течение нескольких лет Бундесвер не может решить проблему с парком ударных вертолетов Tiger, оперативная готовность которого снижается с каждым годом. И поскольку фактор времени имеет немалое значение для немецких военных, рассматривается вариант заменить проблемные машины именно вертолетами H145M от Airbus.

Вертолет H145M. Фото из открытых источников

Иными словами Берлин рассматривает промежуточный вариант, как более целесообразный, хотя эта машина не является ударной в чистом виде — ее просто можно вооружить прицельно-оптическими комплексами и высокоточными противотанковыми ракетами. Однако в этом варианте есть свои недостатки, поскольку многофункциональный вертолет не может полностью заменить полноценную ударную машину, в частности его нельзя оснастить необходимым современным бронированием и разместить полноценные защитный комплекс.

Опыт Германии пригодится Украине

Обозреватели Defence Express пишут, что подобная картина наблюдается и в Военно-воздушных силах Украины, которые на сегодняшний день полагаются на советские Ми-24. Конечно же рассматривается вариант заменить их американскими AH-64 Apache или AH-1Z Viper. Однако ценник на "Апач" начинается от 118 млн долларов за одну машину, а вот "Вайпер" может обойтись Украине в 76 млн долларов за единицу. Между тем AH-1Z Viper более легкий вертолет за своего старшего коллегу и несет меньше систем вооружения — в частности на этой машине не установлена РЛС.

Американский ударный вертолет AH-1Z Viper. Фото: Twitter

С другой стороны опыт Германии показывает, что в качестве альтернативы можно в краткосрочной перспективе попытаться модернизировать Ми-24, но следует понимать, что цена на вооружение с каждым годом растет, и соответственно закупка ударных вертолетов в будущем Украине обойдется дороже.

Ударный вертолет Ми-24. Фото из открытых источников

"В любом случае за окончательным решением Берлина будет довольно интересно понаблюдать, потому что его аргументация может дать ориентиры в принятии соответствующего решения уже для ВСУ", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что Северная Мекедония 26 марта решила передать Украине 12 модернизированных вертолетов Ми-24. Как сообщили журналисты Defence24 машины получили новую современную систему навигации и другие обновления.