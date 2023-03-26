Генштаб Северной Македонии одобрил передачу Украине вертолетов Ми-24

Северная Македония готова передать 12 вертолетов, которые были куплены у нашей страны еще в 2001 году.

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О том, что Генеральный штаб Северной Македонии одобрил передачу 12 вертолетов Ми-24 Украине сообщала министр обороны этой страны Славянка Петровска в эфире местного телеканала Alsat.

Северная Мекедония готова отдать Украине 12 вертолетов Ми-24, которые страна приобрела у нас еще в 2001 году. Это решение было одобрено Генеральным штабом Северной Македонии и теперь правительство страны должно подтвердить факт передачи техники на заседании, которое состоится 29 марта.

По словам министра бороны Северной Македонии Славянки Петровской, обороноспособность ее страны не пострадает от передачи данного вида военной техники Украине. Взамен переданным вертолетам Северная Македония закупит новые, но уже западные вертолеты.

По словам министра бороны, это вертолеты, у которых заканчивается срок эксплуатации, но ВСУ данная техника очень нужна, и она хорошо знакома украинским пилотам. Славянка Петровска уточнила, что часть этих вертолетов Ми-24 некоторое время не использовалась вооруженным силами Северной Македонии.

Как сообщает издание Defence24, четыре из этих 12 вертолетов были модернизированы. В частности, вертолеты получили новую авионику, которая позволяет использовать очки ночного видения, а также систему ночного видения Aviators. Плюс ко всему вертолеты получили новую современную систему навигации и другие обновления.

Напоминаем, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25. Переданные самолеты – непригодны для полетов, поэтому вероятно пойдут на запчасти.

Также, прошлым летом, по данным СМИ, Северная Македония передала нашей стране 4 самолета Су-25, которые 20 леи назад были куплены у Украины.

Согласно отчету британской разведки от 26 марта, Россия начала регулярно получать небольшие партии беспилотников Shahed. Теперь ВС РФ вероятно запускают БПЛА с двух направлений, что дает возможность охватывать большую часть Украины своими ударами.