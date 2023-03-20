Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25 и может предоставить вертолеты

Переданные самолеты – непригодны для полетов, поэтому вероятно пойдут на запчасти. В ближайшее время македонское правительство может передать ВСУ вертолеты Ми-24, передают журналисты.

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Глава Министерства обороны Северной Македонии Славянка Петровская объявила 14 марта о предоставлении Украине четырех самолетов Су-25. Штурмовики непригодны для полетов, поэтому, скорее всего, будут разобраны на запчасти. Также правительство анонсировало новый пакет военной помощи ВСУ. Об этом пишет издание Janes.

Петровская рассказала, что украинцы уже получили три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ. Штурмовики непригодны для полетов, так что вероятно пойдут на запчасти. Также в Минобороны Северной Македонии сообщили, что в Украину доставили оборудование. Чиновница перечислила, что передали ВСУ: "пехотное вооружение и боеприпасы, артиллерийское оборудование, ОБТ (основные боевые танки), самолеты Сухого, системы противотанкового и зенитного оружия, а также оборудование и боеприпасы для использования военной авиации".

Кроме того, сообщается, что на заседании 14 марта был принят новый пакет военной помощи Украине, но детали по его содержанию министерка озвучить отказалась. Местные СМИ писали, что украинцы запросили у Северной Македонии 12 вертолетов Ми-24, и возможность их поставки сейчас оценивается правительством.

Напомним, 20 марта СМИ сообщили о предоставлении Украиной двигателей для ударного вертолета ATAK-II Турции. Турецкие ВВС собираются совершить первый полет вертолета благодаря украинским двигателям уже в этом году.

Также 20 марта командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев озвучил, сколько в РФ осталось ракет "Кинжал". По его словам, во время последнего массированного обстрела россияне применили более 10% от общего количества имеющихся ракет.