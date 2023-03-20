Украина поставила в Турцию двигатели для тяжелого ударного вертолета ATAK-II (фото)

Двигатели ТВ3-117ВМА-СБМ1В-01Т украинского производства используют в первом прототипе турецкого тяжелого боевого вертолета ATAK-II.

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Первые два двигателя от Украины поступили для перспективного тяжелого ударного вертолета ATAK-II ВВС Турции. Об этом сообщило издание SavunmaSanayiST.

Турецкие ВВС намерены совершить первый полет прототипа ATAK-II благодаря украинским двигателям уже в этом году. Первые два из них планировали поставить в сентябре 2022 года, но боевые действия помешали этому. Процесс снабжения задержался на четыре месяца. Доставили соответствующую технику в конце января 2023 года.

Прототип ATAK-II с установленными украинскими двигателями, как ожидают специалисты, приступят к наземным испытаниям уже в этом месяце. Соглашение с компанией "Мотор Сич" свидетельствует, что для программы создания перспективного тяжелого ударного вертолета планируют поставить 14 двигателей.

Еще в июне 2021 года турецкая компания Turksih Aerospace Industries (TAI) решила подписать с украинской компанией договор на такое количество двигателей. Эти поставки запланированы к 2025 году.

Работа над созданием тяжелого ударного вертолета T929 началась в 2019 году. Старт этому дала соглашение, которое подписали между SSB и TAI на реализацию программы Ağır Sınıf Taarruz Helikopter (на турецком – "боевой вертолет тяжелого класса"). Командование военно-морских сил Турции и сухопутных войск будут первыми, кто использует соответствующую технику.

Вертолет ATAK-II, как предполагают конструкторы, будет весить до 11-тонн и сможет брать на бот до 1500 кг вооружения и боеприпасов разного типа. Авиасудная будет способна развивать максимальную скорость – 318 км/ч.

Напомним, первые сообщения о том, что компания из Украины может присоединиться к разработке турецкого вертолета ATAK-II, были опубликованы в 2021 году. Планировалось, что специалисты из Харькова будут разрабатывать и снабжать системы управления полетом вертолета и гидравлические системы.

Ранее Фокус сообщал, что новый турецкий беспилотник Bayraktar Kızılelma комплектуется украинским двигателем, изготовленным на украинском заводе "Мотор Сич". БПЛА специалисты разработали для реализации взлета и приземления с короткой взлетно-посадочной полосы кораблей ВМС Турции.