Новый турецкий беспилотник Bayraktar Kızılelma выполнил второй тестовый полет (видео)

БПЛА комплектуется двигателем, который произвели на украинском заводе "Мотор Сич". Аппарат разработали для приземления и взлета с короткой взлетно-посадочной полосы кораблей ВМС Турции.

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Новый турецкий беспилотник Kızılelma производства компании Baykar Makina 23 января успешно выполнил второй тестовый полет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Испытания дрона в небе продолжатся, Kızılelma совершил полет в Центре летной подготовки и испытаний Akinci в городе Чорлу провинции Текирдаг, заявил производитель.

"Во время второго полета, проведенного под руководством председателя правления Baykar и директора по технологиям Сельчука Байрактара, тест идентификации системы был успешно завершен", — отметили инженеры.

Bayraktar Kizilelma 14 декабря совершил первый полет с украинским двигателем от "Мотор Січ". Компания "Ивченко-Прогресс" в 2021 году подписала контракт на поставки двигателей Аи-322Ф и Аи-25ТЛТ для Bayrak Makina.

Какую именно модель выбрали разработчики для испытательного образца самолета, еще неизвестно.

Проект Bayraktar Kizilelma стартовал в 2021 году, первый дрон с бортовым номером TC-ÖZB сошел с конвейера 14 ноября прошлого года.

[ + – ] Проект Bayraktar Kizilelma начали в 2021 году, первый истребитель появился 14 ноября 2022 года

"Bayraktar Kizilelma был разработан для возможности приземления и взлета для приземления и взлета с короткой взлетно-посадочной полосы кораблей, таких как TCG Anadolu (универсальный десантный корабль турецких ВМС, – ред.)", — указывается в пресс-релизе компании.

БПЛА Kizilelma, по оценкам производителя, успешно справится с самыми сложными задачами благодаря малой радиолокационной заметности из-за своей конструкции. Его взлетная масса — 6 тонн с запланированной грузоподъемностью 1500 кг.

Аппарат оснащен радаром AESA, проект разработки беспилотника полностью финансирует компания Baykar Makina за собственные средства.

Напомним, что Baykar Makina 10 января успешно испытала новый беспилотник линейки Bayraktar — VTOL. БПЛА с функцией вертикального взлета и посадки способен выполнять задачи по разведке и мониторингу.

Фокус ранее писал, что турецкий Akinci может стать первым в мире дроном с радаром активного электронного сканирования. Akinci — это крупный ударный беспилотник, он атакует наземные цели ракетами и управляемыми бомбами.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре прошлого года вручил гендиректору компании Baykar Халуку Байрактару орден "За заслуги" I степени.