Новий турецький безпілотник Bayraktar Kızılelma виконав другий тестовий політ (відео)

БПЛА комплектується двигуном, який виготовили на українському заводі "Мотор Січ". Апарат розробили для приземлення та зльоту з короткої злітно-посадкової смуги кораблів ВМС Туреччини.

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Новий турецький безпілотник Kızılelma виробництва компанії Baykar Makina 23 січня успішно здійснив другий тестовий політ. Про це повідомила пресслужба компанії.

Випробування дрону в небі продовжаться, Kızılelma здійснив політ у Центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у місті Чорлу провінції Текірдаг, заявив виробник.

"Під час другого польоту, проведеного під керівництвом голови правління Baykar та директора з технологій Сельчука Байрактара, тест ідентифікації системи був успішно завершений", — зазначили інженери.

Bayraktar Kizilelma 14 грудня здійснив перший політ з українським двигуном від "Мотор Січ". Компанія "Івченко-Прогрес" у 2021 році підписала контракт на постачання двигунів Аі-322Ф та Аі-25ТЛТ для Bayrak Makina.

Яку саме модель обрали розробники для випробувального зразка літака ще невідомо.

Проєкт Bayraktar Kizilelma стартував у 2021 році, перший дрон із бортовим номером TC-ÖZB зійшов з конвеєра 14 листопада минулого року.

[ + – ] Проєкт Bayraktar Kizilelma розпочали у 2021 році, перший винищувач з'явився 14 листопада 2022 року.

"Bayraktar Kizilelma був розроблений для можливості приземлення та зльоту з короткої злітно-посадкової смуги кораблів, таких як TCG Anadolu (універсальний десантний корабель турецьких ВМС – ред.)", — зазначається в пресрелізі компанії.

БПЛА Kizilelma, за оцінками виробника, успішно впорається з найскладнішими завданнями завдяки малій помітності радіолокації через свою конструкцію. Його злітна маса — 6 тонн із запланованою вантажопідйомністю 1500 кг.

Апарат оснащений радаром AESA, проєкт розробки безпілотника повністю фінансує компанія Baykar Makina власним коштом.

Нагадаємо, що Baykar Makina 10 січня успішно випробувала новий безпілотник лінійки Bayraktar — VTOL. БПЛА з функцією вертикального зльоту та посадки здатний виконувати завдання з розвідки та моніторингу.

Фокус раніше писав, що турецький Akinci може стати першим у світі дроном із радаром активного електронного сканування. Akinci — це великий ударний безпілотник, він атакує наземні цілі ракетами та керованими бомбами.

Президент України Володимир Зеленський у вересні минулого року вручив гендиректору компанії Baykar Халуку Байрактару орден "За заслуги" І ступеня.