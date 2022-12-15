Реактивний безпілотник Bayraktar Kizilelma здійснив перший політ (фото)

Bayraktar Kizilelma є першим турецьким бойовим безпілотним літаком. Він оснащений українським двигуном і ракетами класу "повітря-повітря".

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14 грудня у Туреччині реактивний безпілотник Bayraktar Kizilelma здійснив свій перший політ з українським двигуном. Подробиці повідомив телеканал CNN Türk.

Bayraktar Kızılelma пройшов черговий етап створення в Центрі льотної підготовки та випробувань Akinci у турецькому місті Текірдаг. Він піднявся в небо о 14:59 за місцевим часом та успішно приземлився через 18 хвилин.

"Ми поставили свій підпис в історії світової авіації", — заявила компанія-виробник BAYKAR на офіційній сторінці в Twitter.

Компанія наголосила, що Bayraktar Kizilelma є першим бойовим турецьким безпілотним літаком. Він здійснив перший політ у рекордно короткі терміни — приблизно через рік після початку розробки і через місяць після початку випробувань.

"Сьогодні збулася наша 20-річна мрія про наш національний проєкт із дронами! Bayraktar Kizilelma, перший турецький безпілотний бойовий літак, здійснив свій перший політ", — прокоментував глава BAYKAR Сельчук Байрактар. — "Ми не могли більше тримати його на землі".

Bayraktar Kızılelma озброєний ракетами для знищення повітряних цілей і призначений для ведення боїв з агресивними маневрами. Він може злітати та сідати на кораблі з короткими злітно-посадковими смугами, такими як турецький носій Anadolu.

Українська компанія "Івченко-Прогрес" у 2021 році підписала контракт на постачання BAYKAR двигунів Аі-322Ф та Аі-25ТЛТ від "Мотор Січ", які забезпечують високу швидкість і надійність роботи. Їх мають встановити на Bayraktar Kızılelma, але невідомо, яку саме модель встановлено на випробувальному зразку літака.

Характеристики Bayraktar Kızılelma

максимальна швидкість: 900 км/год;

крейсерська швидкість: 740 км/год;

дальність польоту: 930 км;

робоча висота: 10,6 м;

стеля висоти: 12 км;

тривалість польоту: 5 год;

корисне навантаження: приблизно 1 т.

Фактично це був не перший політ в історії Kızılelma. На початку грудня безпілотник на кілька секунд піднявся у повітря над злітною смугою у межах випробувань.

А наприкінці листопада безпілотник Kizilelma вперше вийшов на злітну смугу. Розробники значно прискорили роботу, щоб підняти літак у повітря до кінця 2022 року, хоча спочатку планували зробити це наступному.