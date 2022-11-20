Турецький безпілотник Kizilelma вперше вийшов на злітну смугу (відео)

Завдяки успішній серії випробувань, у Baykar сподіваються підняти в небо найновіший БПЛА до кінця 2022 замість початку 2023.

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Турецька компанія Baykar вперше провела тестове кермування на злітній смузі безпілотника Kizilelma. Про це повідомляє SavunmaSanayiST.

Новий безпілотник готують до першого польоту, який має відбутися у 2023 році. В аеропорту Чорлу пройшов один із фінальних етапів. Безпілотник Kizilelma вивели на злітну смугу для перевірки роботи основних систем — паливної, гальмівної, керування, двигунів та інших. БПЛА пройшов випробування успішно.

Зазначається, що у Baykar спочатку планували провести перший тестовий політ на початку наступного року, проте тепер у компанії планують його здійснити найближчими тижнями цього року. Точна дата польоту залежатиме від погодних умов.

[ + – ] Випробування турецького безпілотника Kizilema

Kizilelma — це реактивний надзвуковий палубний безпілотник, до якого постачаються українські або турецький двигуни. Розробляється у рамках програми MIUS. Існує два варіанти БПЛА — MIUS A з українським двигуном від "Мотор Січ" АІ-25ТЛТ. Його швидкість буде близькою до надзвукової. Варіант MIUS B можуть оснащувати як українським АІ-322Ф від "Івченко-Прогрес", так і турецьким TEI TF-6000. Обидва двигуни забезпечать надзвукову швидкість.

[ + – ] Тестове випробування реактивного двигуна успішно завершили у вересні

Заявлені характеристики БПЛА Kizilelma

робоча висота польоту — 12 км

злітна маса — 5500 кг

корисне навантаження — 1500 кг

вантажність для боєприпасів — 1000 кг

Нагадаємо, на українському заводі Baykar вироблятимуть БПЛА Kizilelma, а також бестселер Bayraktar TB2. Підприємство займатиме 30 тисяч квадратних метрів.

Наприкінці серпня Baykar завершили складання другого прототипу ударного БПЛА Kizilelma. Проєкт БПЛА було представлено 4 серпня 2021 року.