Турецкий беспилотник Kizilelma впервые вышел на взлетную полосу (видео)

Благодаря успешной серии испытаний, в Baykar надеются поднять в небо новейший БПЛА до конца 2022 года вместо начала 2023.

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Турецкая компания Baykar впервые провела тестовое руление на взлетной полосе беспилотника Kizilelma. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.

Новейший беспилотник готовят к первому полету, который должен состояться в 2023 году. В аэропорту Чорлу прошел один из финальных этапов. Беспилотник Kizilelma вывели на взлетную полосу для проверки работы основных систем — топливной, тормозной, управления, двигателей и других. БПЛА прошел испытание успешно.

Отмечается, что в Baykar изначально планировали провести первый тестовый полет в начале следующего года, однако теперь в компании планируют его совершить в ближайшие недели нынешнего года. Точная дата полета будет зависеть от погодных условий.

[ + – ] Испытания турецкого беспилотника Kizilema

Kizilelma — это реактивный сверхзвуковой палубный беспилотник, в который поставляются украинские или турецкий двигатели. Разрабатывается в рамках программы MIUS. Существует два варианта БПЛА — MIUS A с украинским двигателем от "Мотор Сич" АИ-25ТЛТ. Его скорость будет близка к сверхзвуковой. Вариант MIUS B могут оснащать как украинским АИ-322Ф от "Ивченко-Прогресс", так и турецким TEI TF-6000. Оба двигателя обеспечат сверхзвуковую скорость.

[ + – ] Тестовое испытание реактивного двигателя успешно завершили в сентябре

Заявленные характеристики БПЛА Kizilelma

рабочая высота полета — 12 км

взлетная масса — 5500 кг

полезная нагрузка — 1500 кг

грузоподъемность для боеприпасов — 1000 кг

Напомним, на украинском заводе Baykar будут производить БПЛА Kizilelma, а также бестселлер Bayraktar TB2. Предприятие будет занимать 30 000 квадратных метров.

В конце августа Baykar завершили сборку второго прототипа ударного БПЛА Kizilelma. Проект БПЛА был представлен 4 августа 2021 года.