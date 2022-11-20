Турецкий беспилотник Kizilelma впервые вышел на взлетную полосу (видео)
Благодаря успешной серии испытаний, в Baykar надеются поднять в небо новейший БПЛА до конца 2022 года вместо начала 2023.
Турецкая компания Baykar впервые провела тестовое руление на взлетной полосе беспилотника Kizilelma. Об этом сообщает SavunmaSanayiST.
Новейший беспилотник готовят к первому полету, который должен состояться в 2023 году. В аэропорту Чорлу прошел один из финальных этапов. Беспилотник Kizilelma вывели на взлетную полосу для проверки работы основных систем — топливной, тормозной, управления, двигателей и других. БПЛА прошел испытание успешно.
Отмечается, что в Baykar изначально планировали провести первый тестовый полет в начале следующего года, однако теперь в компании планируют его совершить в ближайшие недели нынешнего года. Точная дата полета будет зависеть от погодных условий.
Kizilelma — это реактивный сверхзвуковой палубный беспилотник, в который поставляются украинские или турецкий двигатели. Разрабатывается в рамках программы MIUS. Существует два варианта БПЛА — MIUS A с украинским двигателем от "Мотор Сич" АИ-25ТЛТ. Его скорость будет близка к сверхзвуковой. Вариант MIUS B могут оснащать как украинским АИ-322Ф от "Ивченко-Прогресс", так и турецким TEI TF-6000. Оба двигателя обеспечат сверхзвуковую скорость.
Заявленные характеристики БПЛА Kizilelma
- рабочая высота полета — 12 км
- взлетная масса — 5500 кг
- полезная нагрузка — 1500 кг
- грузоподъемность для боеприпасов — 1000 кг
Напомним, на украинском заводе Baykar будут производить БПЛА Kizilelma, а также бестселлер Bayraktar TB2. Предприятие будет занимать 30 000 квадратных метров.
В конце августа Baykar завершили сборку второго прототипа ударного БПЛА Kizilelma. Проект БПЛА был представлен 4 августа 2021 года.