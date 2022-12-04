Турецький безпілотник із українським серцем Kizilelma вперше піднявся в повітря (відео)

Безпілотний апарат розробляють із випередженням графіків. У Bayraktar очікують, що їхня розробка здійснить революцію в авіації.

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Глава правління Bayraktar Сельчук Байрактар показав кадри зльоту турецького безпілотника нового покоління. Про це повідомляється на його сторінці у "Твіттері".

Безпілотний апарат піднявся на кілька секунд. Як зазначив голова правління, на Bayraktar Kizilelma залишилося чекати недовго. Перші секунди польоту — це ще одна віха в розробці безпілотника. Сельчук стверджує, що Kizilelma здійснить революцію в турецькій авіації. До того ж уся технологія фінансується коштом підприємства.

Додамо, що БПЛА розробляють у межах програми MIUS як реактивний надзвуковий малопомітний і палубний апарат. У нього встановлюють турецький двигун TEI TF-6000 або український. Компанія "Івченко-Прогрес" у 2021 році підписала контракт на постачання Аі-322Ф та Аі-25ТЛТ. Однак із яким двигуном випробовують зараз Kizilelma, не вказується.

Повноцінні польоти безпілотник Kizilelma здійснить уже наступного року. Водночас із моменту виробництва прототипу до відриву в повітря минуло 6 місяців.

Нагадаємо, 20 листопада БПЛА Kizilelma вперше вийшов на злітну смугу. Компанія випереджає свої ж плани щодо підняття літаків у повітря.

Раніше ЗМІ показали, який вигляд матиме завод із виробництва "Байрактарів" в Україні. На підприємство наймуть понад 300 українських інженерів і техніків. На ньому планують виготовляти Kizilelma та Bayraktar TB2.