Турецкий беспилотник с украинским сердцем Kizilelma впервые поднялся в воздух (видео)

Беспилотный аппарат разрабатывают с опережением графиков. В Bayraktar ожидают, что их разработка совершит революцию в авиации.

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Глава правления Bayraktar Сельчук Байрактар показал кадры взлета турецкого беспилотника нового поколения. Об этом сообщается на его странице в Твиттере.

Беспилотный аппарат поднялся в небо на несколько секунд. Как отметил глава правления, Bayraktar Kizilelma осталось ждать не долго. Первое секунды полета — это очередная веха в разработке беспилотника. Сельчук утверждает, что Kizilelma совершит революцию в турецкой авиации. При этом вся разработка финансируется на средства компании.

Добавим, что БПЛА разрабатывают в рамках программы MIUS как реактивный сверхзвуковой малозаметный и палубный аппарат. В него устанавливают либо турецкий двигатель TEI TF-6000, либо украинский. Компания "Ивченко-Прогресс" в 2021 году подписала контракт на поставки Аи-322Ф и Аи-25ТЛТ. Однако с каким двигателем испытывают сейчас Kizilelma не указывается.

Полноценные полеты беспилотник Kizilelma совершит уже в следующем году. При этом с момента производства прототипа до отрыва в воздух прошло 6 месяцев.

Напомним, 20 ноября БПЛА Kizilelma впервые вышел на взлетную полосу. Компания опережает свои же планы по поднятию самолетов в воздух.

Ранее СМИ показали, как будет выглядеть завод по производству "Байракаров" в Украине. На предприятие наймут более 300 украинских инженеров и техников. На нем планируют изготавливать Kizilelma и Bayraktar TB2.