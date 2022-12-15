Реактивный беспилотник Bayraktar Kizilelma совершил первый полет (фото)

Bayraktar Kizilelma является первым турецким боевым беспилотным самолетом. Он оснащен украинским двигателем и ракетами класса "воздух-воздух".

Related video

14 декабря в Турции реактивный беспилотник Bayraktar Kizilelma совершил свой первый полет с украинским двигателем. Подробности сообщил телеканал CNN Türk.

Bayraktar Kızılelma прошел очередной этап создания в Центре летной подготовки и испытаний Akinci в турецком городе Текирдаг. Он поднялся в небо 14:59 по местному времени и успешно приземлился спустя 18 минут.

"Мы поставили свою подпись в истории мировой авиации", — заявила компания-производитель BAYKAR на официальной странице в Twitter.

Компания подчеркнула, что Bayraktar Kizilelma является первым боевым турецким беспилотным самолетом. Он совершил первый полет в рекордно короткие сроки — спустя примерно год после начала разработки и спустя месяц после начала испытаний.

"Сегодня сбылась наша 20-летняя мечта о нашем национальном проекте с дронами! Bayraktar Kizilelma, первый турецкий беспилотный боевой самолет, совершил свой первый полет", — прокомментировал глава BAYKAR Сельчук Байрактар. — "Ми не могли больше держать его на земле".

Bayraktar Kızılelma вооружен ракетами для уничтожения воздушных целей и предназначен для ведения боев с агрессивными маневрами. Он может взлетать и садиться на корабли с короткими взлетно-посадочными полосами, такими как турецкий носитель Anadolu.

Украинская компания "Ивченко-Прогресс" в 2021 году подписала контракт на поставки BAYKAR двигателей Аи-322Ф и Аи-25ТЛТ от "Мотор Січ", которые обеспечивает высокую скорость и надежность работы. Их должны установить на Bayraktar Kızılelma, но неизвестно, какая именно модель установлена на испытательном образце самолета.

Характеристики Bayraktar Kızılelma

Максимальная скорость: 900 км/ч

Крейсерская скорость: 740 км/ч

Дальность полета: 930 км

Рабочая высота: 10,6 м

Потолок высоты: 12 км

Продолжительность полета: 5 ч

Полезная нагрузка: около 1 т

Фактически, это был не первый полет в истории Kızılelma. В начале декабря беспилотник на несколько секунд поднялся в воздух над взлетной полосой в рамках испытаний.

А в конце ноября беспилотник Kizilelma впервые вышел на взлетную полосу. Разработчики значительно ускорили работу, чтобы поднять самолет в воздух до конца 2022 года, хотя изначально планировали сделать это в следующем.