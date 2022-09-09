Зеленський вручив гендиректору Baykar орден "За заслуги" І ступеня (відео)

Глава держави та гендиректор компанії Халук Байрактар під час зустрічі обговорили перспективи подальшої співпраці в оборонній сфері та будівництво заводу "Байкар" в Україні.

Президент України Володимир Зеленський 9 вересня зустрівся з генеральним директором компанії Baykar Халуком Байрактаром, під час якої президент вручив турецькому гостю орден "За заслуги" І ступеня. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності та обороноздатності українських збройних сил у боротьбі з російським агресором.

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку та підтримку громадян Туреччини у цій війні з російською агресією", — сказав президент України.

Також глава держави та гендиректор турецької компанії обговорили подальшу співпрацю у сфері оборони. Зокрема, сторони обговорили будівництво заводу Байкар в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських деталей для комплектування.

[ + – ] Зустріч Володимира Зеленського з Халуком Байракторам

Нагадаємо, що турецька військова компанія Baykar, яка з 2000 року займається виробництвом безпілотників, має намір відкрити завод з виробництва своєї продукції до кінця 2023 року. Як повідомив в ефірі телемарафону посол України в Туреччині Василь Боднар, компанія вже розпочала підготовчі роботи з будівництва підприємства.

За словами гендиректора компанії Халука Байрактара, рішення відкрити завод в Україні обумовлено тим, що українські фахівці мають технологію виробництва ефективних двигунів. Також гендиректор компанії заявив, що завод вироблятиме фюзеляжі, електроніку та програмне забезпечення.