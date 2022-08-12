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Воєнний фокус

Компанія Baykar хоче виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma

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Безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma

Керівництво підприємства пояснює вибір місця для будівництва фабрики тим, що українці виробляють дуже добрі двигуни.

Турецька компанія Baykar планує виробляти в Україні ударні безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı, а також новий безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelma. Про це в інтерв'ю фонду "Повернися живим", розповів гендиректор компанії Халук Байрактар.

"У проєкті Akıncı та безпілотного винищувача ми тісно співпрацюємо з Україною, — сказав він. — Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, у вас дуже хороші та ефективні двигуни, а наша тісна координація та співпраця також допомагає українським двигунам зайняти своє місце над ринком БПЛА".

За словами Халука Байрактара, свій перший політ Akıncı здійснив з українським двигуном. Під час виробництва безпілотних винищувачів також використовуватимуть українські двигуни двох типів.

"Ми бачимо Україну своїм стратегічним партнером, — наголосив гендиректор Baykar. — У нас є довгострокові плани щодо проєктів з Україною, і у нас було багато проєктів насправді".

Байрактар розповів, що його компанія розпочала будівництво в Україні фабрики, дослідницького центру та центру передового виробництва. Там мають намір виготовляти всі системи: не лише фюзеляжі, а й електроніку, програмне забезпечення.

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Зараз Baykar виробляє 20 безпілотників Bayraktar TB2 на місяць

"У зв'язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми знаходимося на етапі планування проєкту, — сказав він. — Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. У нас вже є структура — компанія в Україні. У нас вже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Але зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою".

Гендиректор Baykar розраховує, що на українському заводі створюватимуть Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı, а також новий Bayraktar Kizilelma.

"Оскільки дві платформи використовують українські двигуни, Україна стане місцем, де ви виробляєте двигуни, платформи та інші підсистеми в одній країні", — повідомив він.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар раніше заявив, що завод із виробництва ударних безпілотників Bayraktar в Україні може запрацювати до кінця 2023 року. За його словами, під час виготовлення безпілотників залучать й інші українські підприємства.

8 серпня Василь Боднар розповів, що компанія Baykar вже викупила земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників на території України. Наступного дня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у разі запуску виробництва підприємство підпаде під так звану "демілітаризацію" і його знищать російські війська.