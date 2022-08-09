РФ знищить завод із виробництва Bayraktar, якщо його запустять в Україні, — Пєсков (відео)

У разі запуску виробництва турецьке підприємство Baykar підпаде під так звану "демілітаризацію" та буде знищене російськими військами, заявив прессекретар Кремля.

У Росії пригрозили знищити завод із виробництва турецьких ударних безпілотників Bayraktar, якщо їх почнуть випускати в Україні. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Заява з погрозами пролунала після новини про те, що компанія Baykar готується запустити виробництво БПЛА на території України.

У Кремлі вважають, що в разі запуску виробництва турецьке підприємство в Україні підпаде під так звану "демілітаризацію" та буде знищене російськими військами.

Пєсков також заявив, що поява заводу Baykar в Україні лише збільшить страждання українського народу та "не допоможе уникнути того, що є метою спеціальної військової операції".

Нагадаємо, 8 серпня посол України в Туреччині Василь Бондар заявив, що турецька оборонна компанія Baykar уже викупила земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. За його словами, Baykar уже зареєструвала компанію в Україні, а парламент одержав ратифікаційні документи.

Зазначимо, що новина про те, що безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні, з'явилася ще в листопаді 2021 року. Тоді гендиректор Baykar Халук Байрактар заявив, що на підприємстві не лише будуватимуть безпілотники, а й проводитимуть їх модернізацію. Також готується будівництво сервісного центру БПЛА.