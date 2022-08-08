Земельна ділянка вже викуплена. Baykar готується запустити виробництво БПЛА в Україні

Як повідомив посол України в Туреччині Василь Бондар, власник Baykar уже зареєстрував компанію в Україні, а парламент отримав документи на ратифікацію угоди.

Турецька оборонна компанія Baykar уже викупила земельну ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар". Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Бондар в інтерв'ю "РБК-Україна".

Як зазначає Бондар, "Байратари" стали легендою опору України, і безпілотники є дуже важливими для ЗСУ. Турецька компанія планує збудувати завод із виготовлення БПЛА на українській території. Уряд України затвердив двосторонню угоду та відправив її в парламент для ратифікації. Документ передбачає будівництво самого заводу.

"Власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати її до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", — наголосив Бондар.

Він також додав, що на значній частині моделей ставитимуть українські деталі — двигуни, колеса чи інші частини, зокрема високотехнологічні. Незважаючи на війну, співпраця з Туреччиною в оборонній сфері продовжується. Україна — відповідальний партнер, тому навіть у таких умовах турецька сторона не залишається без постачання тих речей, які їй необхідні.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року стало відомо, що Туреччина збудує завод Bayraktar за свої кошти. А на підприємстві планують не лише випускати БПЛА, а й модернізувати їх.

У грудні 2021 року Зеленський заявив, що в Україні вироблятимуть бойові безпілотники, при цьому він не уточнював, хто саме займатиметься цим.