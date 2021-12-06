Зеленський заявив, що в Україні виготовлятимуть військові безпілотники

Президент не уточнив, яка компанія будуватиме завод, проте раніше такі плани озвучував турецький виробник БПЛА Bayraktar TB2.

В Україні розпочинається будівництво заводу з виробництва військових дронів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на урочистому заході з нагоди 30-річчя ЗСУ у Харкові. Трансляцію події вів Офіс президента України у Facebook.

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"Ми розпочинаємо будівництво нашого українського заводу з виробництва сучасних військових дронів", — анонсував він.

Як саме називатиметься цей завод, Зеленський не уточнив.

У листопаді цього року генеральний директор турецького заводу Baykar Халук Байрактар говорив, що компанія Baykar Defence має намір побудувати в Україні центр із тестування, навчання та технічного обслуговування безпілотників Bayraktar TB2.

У планах компанії також було будівництво заводу з виробництва та модернізації БПЛА.

За словами Байрактара, реалізацію цього проєкту профінансує турецька сторона. "Це буде 100% інвестиція", – пообіцяв Байрактор.

Нагадаємо, що за 2021 рік Україна купила у Туреччини військову продукцію на понад $123 млн. Крім безпілотників Bayraktar TB2, Україна купувала радіостанції марки ASELSAN та пістолети-кулемети MP5.

Президент Росії Володимир Путін у розмові зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом у жовтні цього року скаржився на те, що ЗСУ використовують апарати Bayraktar TB2 на Донбасі.

Джерела Bloomberg повідомляли, що з 2019 року Київ купив у Анкари десятки БПЛА Bayraktar TB2 разом із станціями управління та ракетами.