Зеленский заявил, что в Украине будут производить военные беспилотники

Президент не уточнил какая компания будет строить завод, однако ранее такие планы озвучивал турецкий производитель БПЛА Bayraktar TB2.

В Украине начинается строительство завода по производству военных дронов. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на торжественном мероприятии по случаю 30-летия ВСУ в Харькове. Трансляцию события вел Офис президента Украины в Facebook.

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"Мы начинаем строительство нашего украинского завода по производству современных военных дронов", – анонсировал он.

Как именно будет называться этот завод, Зеленский не уточнил.

В ноябре этого года генеральный директор турецкого завода Baykar Халук Байрактар говорил, что компания Baykar Defence собирается построить в Украине центр по тестированию, обучению и техническому обслуживанию беспилотников Bayraktar TB2.

В планах компании также было строительство завода по производству и модернизации БПЛА.

По словам Байрактара, реализация этого проекта профинансирует турецкая сторона. "Это будет 100% инвестиция", – пообещал Байрактар.

Напомним, что за 2021 год Украина купила у Турции военной продукции на более $123 млн. Кроме беспилотников Bayraktar TB2, Украина закупала радиостанции марки ASELSAN и пистолеты-пулеметы MP5.

Президент России Владимир Путин в беседе со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в октябре этого года жаловался на то, что ВСУ используют аппараты Bayraktar TB2 на Донбассе.

Источники Bloomberg сообщали, что с 2019 года Киев купил у Анкары десятки БПЛА Bayraktar TB2 вместе со станциями управления и ракетами.